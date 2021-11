Paulina Cocina reveló la sorpresa que se llevó fiscalizando: "Estoy alucinada"

Paulina Cocina se presentó como fiscal de mesa en las Elecciones 2021 y vivió algo que no se esperaba en lo absoluto.

Paulina Cocina está fiscalizando en estas Elecciones 2021 y compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos del momento para compartirlo con su público. Entre todas las publicaciones, subió un video contando algo que le pasó que no se esperaba en lo más mínimo.

“Vengan a votar que por ahí les toco de autoridad de mesa”, escribió Paulina junto con una selfie, intentando animar a sus seguidores de ir a ejercer su voto, y contó que estaba pasando bastante hambre, por lo que le pidió a su marido que le llevara algo para merendar.

En sus posteos posteriores, contó muy felizmente que una mujer se les acercó y les dejó una vianda con comida a ella y a todos los fiscales de mesa. En una de las historias, hizo un “unboxing” de la caja que recibió: estaba repleta de alfajores, galletitas de agua, sobres de té y de azúcar, barras de cereal, caramelos y hasta sánguches de jamón y queso.

“Una señora nos dijo: ‘Les traje el catering, en nombre de la democracia’. Sanguchitos para todos”, escribió en otra publicación. Al instante, se grabó a sí misma en modo selfie para contar la historia y mostrar los sánguches frente a la cámara. “Chicos, los sanguchitos de la señora… o sea, pan rico, no escatimó en fiambre… señora, es lo mejor que me pasó en el día. Señora, postúlese porque la voto”, expresó.

“¿Saben por qué estoy alucinada? Porque es un detallito, podría haber traído unas galletitas, un budincito… no. La señora es sensible y aparte te da de comer bien, ¿entendés? No es que dice ‘te voy a llevar cualquier cosa’. Eso es lo que necesitamos los argentinos, señores. Y al resto les digo: no hay nadie acá, no hay nadie viniendo a votar, no me vengan todos a las seis menos cinco de la tarde porque te cierro la puerta y no entrás. No vengan todos juntos, chicos”, cerró la cocinera.

¿Cuáles son los requisitos para votar?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los requisitos para votar son: tener Documento Nacional de Identidad (DNI) con residencia permanente en el que figure un domicilio actual y real de CABA, ser mayor de 16 años y no estar inhabilitado o inhabilitada para poder votar.

En Provincia de Buenos Aires (PBA), los requisitos para votar son: ser mayor de edad, saber leer y escribir en idioma nacional, tener dos años de residencia inmediata en el municipio, estar inscripto en un registro especial y pagar anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de doscientos pesos.

¿Qué pasa si no voy a votar en las Elecciones 2021?

Exceptuando a los jóvenes de 16 y 17 años y a los mayores de 70, el voto es obligatorio para todos. En caso de estar enfermo, se puede presentar un certificado médico, y si se está a más de 500 km del lugar de votación por motivos justificables, también se perdona la multa, presentando un certificado que lo compruebe. Si no se va a votar por otro motivo, se deberá pagar una multa de $100 y además no se podrán hacer trámites dentro de organismos nacionales, municipales, provinciales o dentro de CABA por todo un año.