Patricia Sosa causó conmoción en las redes: "Me dan ganas de llorar"

La cantante mostró su enojo por los descuidos de quienes asisten a fiestas con muchas personas.

Patricia Sosa se expresó en sus redes sociales sobre un tema que le genera suma angustia e impotencia, por lo que se vio obligada a hacer un descargo público. En sus declaraciones, la intérprete de Aprender a Volar demostró una vez más su compromiso social y advirtió a la sociedad sobre la importancia de pensar en el de al lado y actuar en consecuencia.

"Me dan ganas de llorar. ¿Esto es empatía por el prójimo? ¿Esto es cuidarnos? ¡Es odiarnos!", comenzó su furioso descargo la esposa de Oscar Mediavilla, al ver un video en un noticiero que mostraba una fiesta donde los protocolos de sanidad y las distancias para que el coronavirus no se propague no eran cumplidos. "Es un 'no me importa nada más que yo'. Pobre gente, pobre nosotros, pobre humanidad", continuó la reconocida cantante de rock y baladas, con profunda tristeza por los valores sociales actuales.

La voz de Hasta donde Dios me quiera llevar se mostró estupefacta e incrédula de o que veía, ya que pensaba que la gente tenía otro tipo de consciencia del otro. "¿Podrán mirar a la cara a algún enfermero? A los que se exponen todos los días. A los viejitos. Cuánto dolor me da esto", cerró la cantante, muy angustiada por la situación que vio en las noticias.

Como respuesta a las fuertes declaraciones de la artista, muchos usuarios de Instagram se sumaron a su punto de vista y expresaron su parecer ante esta cuestión. "A vos te dan ganas de llorar imagínate los que vivimos en ciudades turísticas. Un desastre todo", "Si es muy triste ver ésas imagines y no poder preguntarles si se quieren, si tienen familia" y "Comparto la tristeza al ver esas imágenes" fueron algunos de los comentarios que Sosa recibió en su publicación.

El problema de salud de Patricia Sosa

Hace algunos meses, Patricia Sosa reveló que sufrió un desperfecto en su corazón y vivió un momento de susto: "Cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez, entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular".

"Podía estar con el anti arrítmico y operarme en marzo, abril, es con cateterismo. Pero no, decidí hacerlo. Al otro día llamé y dije: ‘¿me pueden operar ahora? Y me operé del corazón hace quince días", reveló finalmente la cantante, quien ahora goza de un buen estado de salud.