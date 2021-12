Pampita habló sin tapujos y contó si invitaría a La China Suárez a su programa

La conductora de televisión se cansó de callar y reveló la verdad sobre su relación con la ex de Vicuña.

Pampita fue consultada sobre una posible invitación a "La China" Suárez a su programa de televisión y respondió de manera contundente. El escándalo en que la actriz se vio envuelta tras las publicaciones que Wanda Nara hizo en sus redes sociales hicieron que la prensa si fije en la reacción de la modelo.

En diálogo con Catalina Dlugi, la jurado de Showmatch: La Academia se refirió a si consideraría a la ex del padre de sus hijos como entrevistada en Pampita Online y enunció: "En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional". Así, la esposa de Roberto García Moritán respondió a la pregunta que Dlugi le había hecho, sin meterse demasiado en la situación pública de Suárez.

"No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trato con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo", explicó luego, en alusión a cuánto le molesta ser consultada de manera constante sobre su opinión ante los conflictos de Benjamín Vicuña y "La China".

Fuerte reflexión de Benjamín Vicuña sobre la vida

Después de su separación de "La China" Suárez, Benjamín Vicuña se expresó sobre los vaivenes de la vida y enunció: "Estoy en una etapa de reconstrucción. De reencontrarme con mi identidad a mis 43 años. A veces uno pierde el foco, y eso es normal, porque nos pasó por encima la vida. Creo que estoy en un proceso muy bonito de sanación superinteresante, y me lo estoy tomando muy en serio. Con especialistas, haciendo otro tipo de terapias, invirtiendo en el capital humano, que es lo más importante".

En diálogo con El Planeta Urbano, Vicuña explicó: "Hay cosas que se van acumulando, que se van sumando. Y es importante asumir el dolor: el que no duela, enferma. Hay que entender que la vida es un abanico de momentos y que no existe una sola sensación. Parte de la vida es el desamor, la desilusión, y yo creo que lo importante es no querer evadir justamente la vida; intentar aprender algo, estar consciente, estar despierto, transitarla".