Pagani explotó tras perder en los Martín Fierro: "Vergüenza".

Este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo una nueva entrega de los Martín Fierro, los icónicos premios que reconocen a lo mejor de la televisión argentina año tras año. El evento no solo cuenta con sumo prestigio y galardona a aquellos que se destacaron, sino que además es un importante lugar de encuentro para muchas de nuestras figuras del espectáculo.

Las ternas suelen contener a programas y trabajadores de los medios con destaca labor, por lo que usualmente son muy parejas y los más votados por APTRA pueden llegar a sorprender. Tal fue el caso de la nómina a Mejor Programa Humorístico o De Actualidad, donde Bendita (así como Pares de Comedia) fue derrotado por Pasó en América, con la conducción de Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas.

Horacio Pagani, panelista en Bendita desde hace ya varias temporadas.

El enojo de Horacio Pagani y la dura acusación contra los Martín Fierro

Sin duda a más de uno le habrá extrañado que el histórico programa de El Nueve no se haya llevado la estatuilla, aunque tanto Beto Casella como Edith Hermida se mostraron sumamente respetuosos y aplaudieron a sus colegas. Sin embargo, hubo un integrante del ciclo que, lejos de mantener los cabales, explotó contra una de las cámaras.

Fue Horacio Pagani, quien desde hace varias temporadas funge como panelista, quien mirando fijamente a la pantalla gritó "verguenza" de manera detenida, haciendo énfasis en cada sílaba para que la lectura de labios sea inequívoca. Si bien algunos a su alrededor rieron, la expresión del periodista deportivo lejos estuvo ser de una que evoque al sarcasmo.

Cabe recordar que Bendita ha recibido el Martín Fierro en múltiples oportunidades en el pasado. En 2011 se llevó el galardón como Mejor programa periodístico, mientras que en 2013 festejaron por partida doble al adueñarse del de Mejor programa de interés general y el de Mejor conducción masculina. Tuvieron que pasaron nueve años para que suban al escenario otra vez, cuando en 2022 fue nuevamente Beto Casella quien obtuvo el premio a Mejor conducción en programa humorístico de actualidad. Finalmente, tanto en 2023 como en 2024, fueron reconocidos como Mejor programa humorístico de actualidad.