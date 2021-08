"No caigan en este engaño": al igual que Jimena Barón, Costa desmintió usar adelgazantes

Tal como hizo Jimena Barón la semana pasada, Costa se desvinculó a través de sus redes sociales de publicidades de productos adelgazantes que la tenían como protagonista. La panelista también aseguró que ya tiene abogados tratando el tema.

Jimena Barón utilizó sus redes sociales la semana pasada para desvincularse de productos adelgazantes que usaban imágenes de la cantante para promocionarse y disparó contra esa clase de "soluciones". Esta vez fue Costa la que desmintió una publicidad "falsa y delirante" que aseguraba que había bajado de peso gracias a estos productos. "No compren, no tomen, no caigan en este engaño. Yo no tomé ni tomaré jamás este tipo de productos", aseguró la panelista de Cortá por Lozano que también contó que tiene abogados tratando el tema.

Hace casi cuatro años, Costa se realizó un bypass gástrico con el que perdió 80 kilos. "Ya podría haber recuperado todo el peso perdido... todo mi proceso de bajada, ojo que la operación es una buena herramienta, pero el resto tiene que ver conmigo porque seguí haciendo todas las cosas bien", contó la panelista en un video que compartió en sus redes sociales, relatando un poco de cómo había sido el proceso por el que bajó de peso, negando que hubiera consumido productos adelgazantes.

"No es que te operás y para siempre se cura la enfermedad", insistió Costa al tiempo que una vez después de la intervención hay que seguir consultando con médicos, haciéndose controles y terapia, para entender "por qué hiciste las cosas de esa manera en la vida en general". El video que grabó la panelista de El club del Moro (La 100) fue como una continuación al descargo que había realizado anteriormente desvinculándose de una publicidad "falsa y delirante" que aseguraba que había utilizado productos adelgazantes para bajar de peso.

"Yo no tomé nunca brebajes, preparados ni nada que se le parezca. Siempre consulté con médicos y profesionales, es una enfermedad que tengo desde mis 5 años", explicó Costa en la publicación inicial en su cuenta de Instagram, en la que también compartió captura de las publicidades falsas que la tenían como protagonista. "Tengo abogados ya trabajando en el tema. Lo triste es que las denuncias en la red social no prosperan y siguen engañando a tanta gente", sumó la panelista, visiblemente molesta con que hubiese utilizado su nombre para esta clase de productos, tal como ocurrió la semana pasada con Jimena Barón.

"No compren, no tomen, no caigan en este engaño. Yo no tomé ni tomaré jamas este tipo de productos. Estoy triste y harta del tema", cerró esa primera publicación Costa. "Además de decirles nuevamente que no compren nada de nada de nada que tenga mi imagen diciendo "yo bajé de peso por tal cosa" NO NO NO Y NO", insistió la panelista en el texto que acompañó la segunda publicación en su Instagram, el video en el que explica cómo fue que adelgazó y mantuvo su peso actual.