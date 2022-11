Nazarena Vélez volvió a meter cizaña contra Laurita Fernández: "Por favor"

Nazarela Vélez disparó con todo contra la conductora de Bienvenidos a Bordo. Qué dijo la panelista de LAM.

Nazarena Vélez arremetió contra Laurita Fernández en medio de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito y del cual es panelista. Allí se refirió al rol que tiene en la conducción de Bienvenidos a Bordo y fiel a su estilo, la criticó de manera contundente frente a la sorpresa de todos.

Mientras informaba sobre la conducción de Manuel Wirzt en Canta Conmigo Ahora, como reemplazo de Marcelo Tinelli. "Debe ser tremendo", dijo Nazarena. "Decímelo a mi", respondió De Brito, quien recordó cuando tuvo que conducir Cantando por un sueño junto a Laurita Fernández.

"Muy bien lo hiciste, te quiero decir. Muy bien vos", expresó halagándolo. "Los dos, Laurita también", indicó el conductor de LAM, sabiendo que había un mensaje oculto en el testimonio de su compañera. "Yo hablo de vos. No estuvo mal, pero vos estuviste brillante", lanzó.

"No paro de ganar disgustos con ustedes", sostuvo De Brito por el ataque de Nazarena Vélez a Laurita Fernández. Cabe recordar que ambas tienen una pésima relación desde que la presentadora de Bienvenidos a Bordo por El Trece empezó a salir con Fede Bal años, expareja de su hija Barbie Vélez.

"Es mucho mejor bailarina que conductora", consideró la panelista. A su relato se sumó Yanina Latorre con una opinión igual a la suya. "Si, tremendo. Baila que la rompe. Como bailarina me parece espectacular, como conductora no tanto", concluyó la pareja de Diego Latorre.

Nazarena Vélez se quebró por la historia de La Tora

Nazarena Vélez se conmovió profundamente al escuchar la dura historia de Lucila "La Tora", recientemente eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). Al oír su vivencia con el abuso infantil, la modelo lo entendió todo.

"La Tora" se convirtió en el personaje más polémico debido a sus actitudes violentas dentro de la casa, especialmente luego de que Walter "Alfa", de 60 años, le hiciera una broma sexual a Coti, de 20. Esta situación sensibilizó a Lucila, quien la defendió a los gritos diciendo que eso era abuso, a pesar de que para Coti había sido solamente un chiste de mal gusto.

Cuando Nazarena tuvo enfrente a "La Tora", comprendió que esa situación le había tocado una fibra muy sensible: el abuso sexual que sufrió cuando era una niña. "Lo que pasa con el tema 'Alfa' es que yo tuve como cuatro situaciones con él, no es que era la primera. Entonces, me quemaba la cabeza. En la casa le decimos 'la radio', porque estás hablando y se mete en la conversación con un comentario desubicado", comenzó Lucila en LAM (América TV).

"El episodio con Coti fue el que a vos te disparó por una cuestión personal, según contaste. ¿Fue algo que te pasó hace mucho tiempo?", le preguntó Ángel de Brito. "Sí, a los 9 años. Ya es un tema hablado, obviamente lo vengo tratando. Lo conté después de 15 años. No toqué el tema ni lo quiero tocar, pero el final siempre es el mismo, el abuso", se explayó la exparticipante de Gran Hermano.