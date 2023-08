Natalie Weber contó cuál es su "adicción" y sorprendió a todos: "Se va el gustito y agarro otro"

Nadie lo vio venir: Natalie Weber reveló cuál es su curiosa adicción. Qué dijo la panelista de Desayuno Americano y esposa de Mauro Zárate, exjugador de Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

Natalie Weber es panelista de Desayuno Americano. También es esposa del fútbolista Mauro Zárate, con pasado en Boca Juniors y Vélez Sarsfield. Sin embargo, en las últimas horas, la protagonista fue noticia por revelar cuál es una de sus "adicciones" más recurrentes. "Se va el gustito y agarro otro", dijo.

En diálogo con Papparazzi, Natalie Weber se sometió a diversas preguntas en el trayecto de América TV hasta su auto y dejó respuestas variadas. Sobre el equipamiento que lleva al canal, manifestó: "Traigo el mate, yerba, el look del día y los maquillajes. Matecitos arranco tipo 11 de la mañana porque antes desayuno en mi casa una tostada que me lo voy comiendo en el auto porque el tráfico de una hora y media es terrible. A los nenes al cole los lleva Mauro (Zárate) cuando está y sino mi mamá”.

“¿Saben que hay adentro? Basura. Como no tiro afuera, guardo. Y tengo mucho papel de chicle porque soy adicta”, agregó Natalie Weber. Allí fue cuando decidió contar todo sobre su adicción: "Acá en la matera tengo dos o tres atados. Compro por mayorista y todo. Se va el gustito y agarro otro. ¡Adicta! Duermo con chicle. Al principio se me pegaba en el pelo, me lo cortaba, hacía como varios quilombos pero ahora ya después de tantos años… . Es práctica, como todo“.

Sobre el viaje que tiene desde su casa al trabajo (vive en Tigre y su trabajo queda en Ciudad de Buenos Aires), Natalie Weber aseguró: “Me encanta manejar, disfruto un montón. Creo que si no me gustaría no podría trabajar en Capital y vivir en provincia. Tengo que bajar la velocidad. Disfruto el trayecto, pongo música alta”.

Natalie Weber destruyó a Mauro Zárate: "Boludo"

Natalie Weber fue a LAM y destrozó a su propio marido Mauro Zárate. En el programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito, la modelo de 35 años se despachó con todo en el estudio del canal ante la atenta mirada del periodista y de sus panelistas Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Mariana Brey, Andrea Taboada, Pía Shaw y Maite Peñoñori.

Cuando De Brito la consultó acerca de los rumores de separación por ciertas iniciativas de ambos en las redes sociales en medio de los rumores de infidelidad, la modelo liquidó a su esposo, que actualmente juega en Atlético Mineiro de Brasil mientras ella sigue viviendo en Argentina: “Él se fue en septiembre, y estar separados vuelve todo más denso... Los futbolistas son intensos, yo también, y en un momento él flasheó y me dejó de seguir (en Instagram). Pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero ´Juariu´ lo levantó”.

Casi de inmediato, siguió con su catarsis en vivo: “Fue bastante boludo Mauro, tuvo una actitud infantil, porque ya estamos grandes para esto de bloquear y desbloquear... No discutimos por temas de celos. Estamos juntos hace doce años y hay intercambios de opiniones, en donde pensamos lo opuesto. Tenemos un par de frentes que intentamos resolver”.