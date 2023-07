Natalia Oreiro contó cuál es su mayor temor: "Me atraviesa"

La artista uruguaya hizo una impactante revelación durante la promoción de su nueva película. Por qué la cantante abandonó algunas de sus prácticas.

La nueva película de Natalia Oreiro, Casi muerta, llegará a los cines el próximo jueves 6 de julio a los cines y en la tradicionales notas para promocionar el film hizo una fuerte revelación. La actriz contó cómo se modificó su vida cuando se convirtió en madre de Merlìn Atahualpa, el niño de 11 años que tuvo con Ricardo Mollo.

La uruguaya es una de las protagonistas de la segunda película dirigida por Fernán Mirás, una adaptación de la exitosa producción vasca Bypass, que consiguió 15 nominaciones a los premios Goya. La película aborda con mucho humor temas como la inminencia de la muerte y los vínculos de amor y amistad.

En ese contexto, Oreiro dialogó con Implacables y reveló el miedo que se le despertó tras el nacimiento de Atahualpa. "Como le pasa a tu personaje, ¿la maternidad te ha llevado a replantearte ciertos miedos a la hora de hacer ciertas cosas, como tirarte de un paracaídas? ¿Te pasa a vos con Atahualpa?", le consultó la periodista de El Nueve.

"Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa. Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara", remarcó la actriz de 46 años y añadió: "Hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas, que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso".

La sorprendente participación de Natalia Oreiro en los Martín Fierro

El próximo 9 de julio se llevarán a cabo la ceremonia de los premios Martin Fierro 2023. Tras las numerosas polémicas que provocó la conducción del evento que estará a cargo de Telefe, finalmente el canal eligió a Santiago del Moro para que esté a cargo de la transmisión.

Hace algunas semanas, Luis Ventura le concedió a Implacables una breve entrevista y adelantó algunos detalles del gran evento de la televisión que se desarrollará en el hotel Hilton de Puerto Madero. "Uno de los shows es Natalia Oreiro, el otro es Abel Pintos", anticipó el presidente de APTRA.

Y ahora se supo que la artista uruguaya fue la elegida para cantar. en vivo, la canción que musicalizará el segmento "Obituario", en el que los miembros de la asociación de periodistas homenajean a las figuras de la televisión que fallecieron en el último año. Oreiro hará una reversión de uno de los mayores hits de Gilda: "No es mi despedida".