Moria Casán grabó un video sin peluca: "No me importa lo que piensen"

La diva sorprendió a sus seguidores en las redes sociales. Moria Casán se quitó las extensiones y subió un video a Instagram.

Moria Casán es una de las celebridades más importantes de la República Argentina. Su forma de ser también genera una empatía masiva en el público, puesto que a ella la caracteriza el humor ácido y la palabra sin filtro. Justamente, en las últimas horas filmó un video en donde se deja ver sin sus extensiones habituales y le dejó un mensaje a quienes piensan que utiliza peluca.

“Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas. Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit, tipo los anteojos”, comenzó diciendo Moria Casán, quien se encontraba en proceso de cambiar su look.

Acto seguido, la actual esposa del "Pato" Galmarini decidió cerrar su testimonio dedicándole palabras a quienes piensan que no tiene cabellera natural: "Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas”.

Moria Casán confirmó su casamiento con Fernando Galmarini

Moria Casán confirmó una noticia que se venía rumoreando desde hace días: se casó con Fernando Galmarini. Fiel a su estilo, la diva reveló que no se trató de una ceremonia convencional sino que lo hizo a su propia manera en un evento familiar el 11 de diciembre pasado. La unión fue de forma simbólica y tanto el festejo como la luna de miel tampoco se inscriben dentro de lo usual en esta clase de celebraciones, según lo que reveló la misma Moria.

El romance de Moria Casán y Fernando Galmarini es una de las grandes sorpresas del 2021, sin dudas. Desde que la diva y el exfuncionario confirmaron su relación, ambos se mostraron muy enamorados en cada salida pública que tuvieron. El fin de semana pasado comenzaron a circular los rumores de que la pareja había avanzado un poco más en su vínculo y se habían casado, pero no había confirmación por parte de nadie del círculo de ningunos de los dos, por lo que se trataban de especulaciones nada más. Pero en las últimas horas, la diva charló con Clarín y ratificó la información.

A solo seis meses de blanquear su romance, Moria Casán y Fernando Galmarini se casaron en una ceremonia privada para familiares y amigos. Fiel al estilo de la diva, no hubo registro civil ni altar en la iglesia, sino que se trató de una reunión privada en la que alguien del círculo íntimo de la pareja dijo unas palabras y decretó esta unión especial y simbólica. El festejo tampoco se enmarcó dentro de lo usual: tras el evento familiar fueron a la Bombonera a ver el partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero que terminó con una goleada histórica del conjunto xeneize por 8-1.