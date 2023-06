More Rial grabó un preocupante video y encendió el temor de sus allegados: "Son mis últimas palabras"

La mediática Morena Rial volvió a pronunciarse públicamente tras sus apariciones mediáticas en la televisión para cargar contra su padre, el periodista Jorge Rial.

La actualidad de Morena Rial está atravesada por sus fuertes declaraciones en los medios. Desde los problemas que ventiló con su padre Jorge Rial a las turbulentos detalles sobre la relación de este con Silvia D'Auro, pasando por la acusación de robo a las panelistas de LAM, la vida de la joven parece no mermar en escándalos. Ahora, compartió un fuerte descargo público y sembró preocupación en sus seguidores.

Enojada por la repercusión que tuvieron sus dichos en los últimos días, Morena sentenció: "En vez de hablar de temas que no son verdad o sea, culpar a gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan, si son tan periodistas y saben tanto, si tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir. De todas las cosas que yo conté, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, todas las cosas que yo tuve que padecer de chica. Ahí se van a dar cuenta quién miente en el medio, cuánta verdad hay y cuánta mentira".

"Estoy con un problemita personal pero no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada de acusar o no acusar, así que un beso para todos y buena vida. Les pido que tengan un poco más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Les agradezco a la gente que me dio el apoyo que uno necesita en una situación es así, como la que yo tuve que vivir o las que yo tuve que padecer de chica, porque realmente fue un maltrato tremendo", sumó, refiriéndose a los ataques que recibió en las redes sociales.

"Para los que me quieren, les agradezco, y a los que me odian, las mando un beso y ojalá las vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o no tienen ni un poco de empatía con la otra persona, hacia lo que sucedió, porque yo era una niña. Así que les mando un beso y no tengo nada más que aclarar, gracias, son mis últimas palabras", cerró, contundente.

Revelan el motivo por el que Rial dejó de pasarle dinero a Morena antes del escándalo

"Pampito" contó en Mañanísima el verdadero motivo que habría llevado a Jorge Rial a dejar de pasarle plata a su hija Morena, quien explotó al enterarse y comenzó un raid mediático en el que apuntó durísima contra su padre. "Rial dijo 'no, esto no va más'", aseguró el periodista que forma parte del ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine.

Furiosa por la decisión que tomó el famoso conductor de dejar de mantenerla económicamente, More Rial se paseó durante toda la semana por los distintos magazine de la tarde de América TV, en donde apuntó tanto contra su padre como contra su familia biológica, que reapareció luego de 20 años. En medio de esa escandalosa pelea, "Pampito" reveló el motivo detrás de la contundente determinación de Rial.

"(A Rial le pidieron) que se hiciera cargo de una deuda de 800.000 pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba", comenzó contando el panelista de Mañanísima, al tiempo que explicó que el conductor remarcó que no pagaría esa suma, ya que eran gastos que él no había contraído. En ese sentido, "Pampito" sumó: "Es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas. Por gastos y consumiciones".

Cuando desde el hotel lo encararon al conductor para que se hiciera cargo del dinero adeudado, la respuesta de Rial fue contundente, según "Pampito": "No, esto no va más". "Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones (legales)", concluyó el periodista de Mañanísima.