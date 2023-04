Mike Amigorena confesó un asqueroso método para relajarse: "Que me chupen"

El actor contó qué hace para relajarse y mostró el impresionable método con la "ayuda" de Gastón Soffritti. El video del momento llegó a las redes y se volvió viral.

Mike Amigorena se sinceró y compartió el insólito método que utiliza para relajarse. "No es algo sexual, es solamente relajación, un mimo", explicó y procedió a mostrarlo en vivo con la "ayuda" de Gastón Soffritti. El video del momento llegó a las redes y se volvió viral.

Durante una entrevista en el programa de streaming conducido por Soffritti, Loft 1113, el actor y músico abrió su corazón y contó qué le generaba placer. "A mí me encanta que me chupen el ojo. No es algo sexual. Es solamente relajación, es un mimo. Es una cosa que te va adormeciendo, si no te da impresión”, afirmó.

La revelación generó sorpresa y dudas, por lo que los integrantes del programa si prefería lamer un ojo o que le laman el suyo. "Que me lo hagan a mí. Pero para el que lo hace también (es agradable) es una simbiosis. Hacerlo también es muy placentero. Es algo de mucha intimidad, de algo jamás experimentado”, afirmó.

Soffritti, riéndose, compartió su asombro. “Me va a dar impresión si me lo hacés”, comentó. “No pasa nada”, agregó uno de sus compañeros. “¿Esto puede ser el fin de nuestra carrera?”, devolvió el ex Patito Feo. Y de inmediato, Amigorena le ordenó mirar hacia el otro lado, se puso pegado a él y sacó la lengua, pero el conductor lo frenó: “Boludo, no, dejá el ojo quieto”.

“Es muy raro esto, pero igual no está tan mal, eh. Esperá”, remarcó Soffritti tras experimentar el método, mientras volvía a ponerse en la pose necesaria para que el entrevistado arremetiera otra vez con su lengua. "Si te relajás, va a ir bien, porque no es brusco”, agregó el protagonista de Los Exitosos Pells. A continuación, insistió en pasarle la lengua por el ojo a Gastón que, por fin, pudo dejarlos abiertos para ser parte del experimento en vivo.

Finalmente, pese a sus dudas, Soffritti se relajó y le dio la razón a Amigorena sobre la relajación que le provocó esta práctica excéntrica. “¡Es muy bueno!”, exclamó. "La lengua se pone en contacto con la bola y wow... es como si fuese una pelotita saltarina. Es una experiencia única. Podés sentir los capilares", sentenció Amigorena, luego de que el novio de Cande Molfese lo hiciera en vivo.

Mike Amigorena intentó conquistar a Mirtha Legrand

Mike Amigorena está hace tiempo en pareja con Sofía Vitola, de hecho a principios de 2020 se convirtieron en padres de Miel, su primera hija. Pero antes de sentar cabeza, el actor intentó conquistar a Mirtha Legrand. Según contó, siempre tuvo debilidad por la gente mayor.

"Fui criado por mi abuela, dormí con ella en la misma cama hasta los 12/13 años hasta que a los 16 nos separaron y me fui a dormir solo. Tuve un vínculo muy férreo, era una asociación ilícita amorosa”, explicó, en diálogo con Intrusos. Por supuesto, los integrantes del programa de América aprovecharon la ocasión para que recordara una anécdota que quedó en la historia: el día que quiso seducir a Mirtha y la invitó a “compartir su vida juntos”.

“Se la perdió. En ese momento estaba cargado de paciencia, de ganas de viajar, de comer rico. Le propuse irnos de viaje juntos. Alguien que le de cariño, compañía. Yo hubiese sido un compañero. Hubiera tenido un muy buen vinculo con Juanita y Nacho”, bromeó el actor entre risas. Luego, describió cómo hubiera sido su vida junto a la celebridad: “Viviríamos en casas separadas. Yo preferiría independencia, visitarnos pero no todos los días para extrañarnos”, agregó mientras aseguró que “Mirtha siempre fue una señora muy buena moza”.