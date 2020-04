Mirtha Legrand se encuentra recluida, fruto del aislamiento preventivo y obligatorio que abarca a toda la República Argentina. Sin embargo, sigue siendo noticia. Esta vez, un importante actor reconoció que le envió una propuesta indecente hace cinco años y la invitó a viajar y comer "rico".

El actor es Mike Amigorena. En diálogo con Intrusos por América TV, este protagonista reveló: "Dormí con mi abuela hasta los 13 en la misma cama. Hasta que después nos separaron, pero quedamos en el mismo cuarto. Recién a los 16 me fui a dormir solo. Fue una asociación ilícita amorosa”.

“Se la perdió Mirtha. Yo estaba cargado de paciencia, ganas de salir y comer rico. Le dije a la señora que viajemos y comamos rico. Era fifty/fifty. Esto fue hace cinco años, cuando estaba como para cualquier arreglo. Estás tan errante que decís 'capaz el camino es por acá'”, argumentó Amigorena, quien en el mes de febrero fue papá de la pequeña Miel, fruto de su amor con Sofía Vitola.

Por otra parte, agregó: “No es que agarraba lo que venía, pero llega un punto en tu vida en el que decís que capaz querés alguien que esté realizado en su vida. Nos hubiésemos mirado y dicho 'abu'. Hubiese sido más de compañero y amistad con Juanita y Nacho Viale que son bien modernos. Ese no sería el problema. El problema sería la mujer que la asiste (Elvira), me miraría toda la vida. No me diría dónde guardan las cosas”.