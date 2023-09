Migue Granados reveló la comprometedora a pregunta Messi que tuvo que borrar: "Exploten"

Se filtró el pedido que le hizo Lionel Messi a Migue Granados tras la entrevista que le hizo en Olga. El inesperado motivo que preocupó al capitán de la Selección Argentina.

La entrevista de Migue Granados a Lionel Messi sigue en boca de todos. El humorista visitó la casa de Miami del ídolo argentino y grabaron una charla que ya tuvo más de 7 millones de reproducciones en YouTube. El reportaje duró casi 40 minutos, más precisamente 36 y 52 segundos. Según reveló el conductor de Olga, el video era más largo, pero se acortó porque debieron eliminar una comprometedora pregunta que le hizo el capitán de la Selección Argentina.

La participación de Messi en Soñe que volaba, el ciclo de Granados, dejó mucha tela para cortar. En parte por las inéditas declaraciones del futbolista y también porque dejó en evidencia los problemas que existen en el mundo del streaming, pues Luzu TV, por decisión de Nico Occhiato -su creador-, transmitieron la entrevista.

Más allá de la polémica con sus colegas de Luzu, el hijo de Pablo Granados regresó al país y contó detalles desconocidos sobre la nota que tuvo repercusión mundial. Fue en su show que Migue dio a conocer la pregunta que se debió cortar, debido a que comprometía al crack rosarino con sus compromisos publicitarios.

"Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes", explicó el conductor de ESPN Playroom. La revelación la hizo en medio a la entrevista a otra estrella argentina: Lali Espósito.

"Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", agregó Granados. De esta forma, dejó en claro que aquel hobby del campeón del mundo lo comprometería con una marca muy conocida.

Tras ese comentario, en las redes sociales comenzaron a circular teoría sobre el juguete en cuestión. La gran mayoría sostuvo que estaría relacionada con Toy Story, la exitosa saga de Disney-Pixar de la que Migue es fanático. De hecho, tiene el logo de la película tatuado en uno de sus brazos.

Migue Granados le preguntó a Messi lo que todos quieren saber

Lionel Messi fue el centro de atención de todos el jueves pasado debido a la entrevista que le realizó Migue Granados en su canal de streaming Olga. La nota generó furor entre los fanáticos del campeón del mundo, y en cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. Al final de la entrevista, el conductor sorprendió al 10 con una picante pregunta sobre una parte de su cuerpo, que le generó mucha vergüenza al futbolista.

Después de una extensa charla en la que conversaron sobre su carrera profesional y su éxito en el Mundial Qatar 2022, Granados le hizo una pregunta en tono de humor y advirtiendo que era de "varón básico" sobre un rumor que corre desde hace años en las redes sociales. Sin haber escuchado la pregunta completa, Messi supo inmediatamente que se refería a una particularidad física del astro futbolístico.

"Te voy a hacer una pregunta representando a mi grupo de amigos varones, rasos, básicos, absolutamente...", comenzó el humorista. "A ver", contestó Messi, con una sonrisa incómoda. "¿Qué? No seas tonti... ¿Te ponés...? ¿Qué puede haber tan grande que te ponga nervioso hablar de eso? Lo que yo te digo... Básicos, básicos, varones. Se viraliza mucho...", insistió Migue. Sin embargo, el campeón no dio el brazo a torcer, pero le dio el pie para que dijera la pregunta: "Ah, ya sé. Dale, a ver".

"No, si querés no hablamos el tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando", le insinuó Granados. "Sí, me imagino", le reconoció Leo. "¿Te da vergüenza? ¿Esa miradita quiere decir 'esto que no vaya'?", le preguntó Migue. Sin embargo, Messi se mantuvo en silencio hasta que le imploró: "Cambiá, cambiá".

Finalmente, Granados dejó de lado el tema y lo despidió con un fuerte abrazo y un llamativo pedido: "Gracias, rey. Gracias de verdad, te quiero mucho, gracias por tu tiempo, por recibirnos aquí en tu casa. ¿Te puedo dar un beso en la boca? Chau, gracias, amigo". El clip se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.