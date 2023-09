Migue Granados quebró en llanto después de entrevistar a Lionel Messi: "Te necesito siempre"

El conductor se emocionó en pleno vivo después de la entrevista a Lionel Messi. Migue Granados y su compañero Lucas Fridman quebraron en llanto en Olga.

Migue Granados es un conductor que se ha ganado su lugar en los medios con su canal de streaming Olga, después de haber trabajado en ciclos como Peligro Sin Codificar y Últimos Cartuchos. La consagración para muchos comunicadores es entrevistar a sus ídolos y el hijo de Pablo Granados alcanzó esa meta después de entrevistar a Lionel Messi, en un mano a mano que duró más de media hora. Después de ese suceso, Migue y su compañero Lucas Fridman se fundieron en lágrimas y demostraron su sensibilidad ante las cientos de miles de personas que los veían.

El hermano de Mery Granados destacó la solidaridad y el sentimiento fraterno que hay entre los colegas de streaming, a diferencia de lo que sucede en la industria televisiva. Así, el humorista destacó la actitud de figuras de Luzu TV, que apoyaron la entrevista a Messi y le enviaron buena onda, y como consecuencia de ese momento Lucas Fridman se quebró al hablar del don de gente de su compañero.

El momento de agradecimiento reflotó la emoción en Fridman, quien soltó: "Bebi, yo espero que vos puedas disfrutar de este momento, capitalizarlo mucho. Venimos trabajando juntos desde hace un montón de años y vos te re merecés esto. Te amo boludo y me alegra mucho que lo estés disfrutando. Porque laburamos un montón juntos, una banda".

"Sos un profesional de la concha de su madre y te necesito siempre cerca amigo porque sos como mi torre de control en todas la cosas que hago. Te quiero mucho y te admiro un montón", respondió quebrado en llanto Migue Granados. Y justificó la emoción de ambos: "Perdón, es que aflojamos en cinturón".

Lionel Messi, sobre su rutina diaria

"Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. Me pongo el despertador todas las noches, desayunamos, los llevamos al cole y de ahí al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor, sino no se puede. Hago yo el desayuno: tostadas, chocolatada... En el club tenés horarios, hay multas, todo. No pasa por las multas, sino por el hecho de quedar mal con el grupo", comentó Messi en diálogo con granados en una entrevista pregrabada. Y continuó: "Entrenamos, termino llegando a casa a la 1, comemos con Antonela solos, vamos a dormir la siesta, vemos la tele, vemos series, películas, a las 15 arrancamos de nuevo y después los llevo a entrenar".

Messi habló de las posibilidades de volver a ser papá

Granados le preguntó de manera directa sobre la paternidad y las chances de que llegue un nuevo retoño a su vida y él respondió sin tapujos: "No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena". En ese momento, Migue hizo referencia al mito sobre una parte del cuerpo de Messi, pero el jugador esquivó la pregunta.