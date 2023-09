Migue Granados le preguntó a Messi lo que todos quieren saber: "Tan grande"

Leo Messi vivió una vergonzosa situación al aire en plena entrevista de Migue Granados para Olga.

Lionel Messi fue el centro de atención de todos esta mañana debido a la entrevista que le realizó Migue Granados en su canal de streaming Olga. La nota generó furor entre los fanáticos del campeón del mundo, y en cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. Al final de la entrevista, el conductor sorprendió al 10 con una picante pregunta sobre una parte de su cuerpo, que le generó cierta vergüenza al futbolista.

Después de una conversación de 45 minutos en la que conversaron sobre su carrera profesional y su éxito en el Mundial Qatar 2022, Granados le hizo una pregunta en tono de humor y advirtiendo que era de "varón básico" sobre un rumor que corre desde hace años en las redes sociales. Sin haber escuchado la pregunta completa, Messi supo inmediatamente que se refería a los rumores que apuntan a una particularidad física del astro futbolístico.

"Te voy a hacer una pregunta representando a mi grupo de amigos varones, rasos, básicos, absolutamente...", comenzó el periodista. "A ver", contestó Messi, con una sonrisa incómoda. "¿Qué? No seas tonti... ¿Te ponés...? ¿Qué puede haber tan grande que te ponga nervioso hablar de eso? Lo que yo te digo... Básicos, básicos, varones. Se viraliza mucho...", insistió Migue. Sin embargo, el campeón no dio el brazo a torcer, pero le dio el pie para que dijera la pregunta: "Ah, ya sé. Dale, a ver".

"No, si querés no hablamos el tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando", le insinuó Granados. "Sí, me imagino", se sinceró Leo. "¿Te da vergüenza? ¿Esa miradita quiere decir 'esto que no vaya'?", le preguntó el conductor. Sin embargo, Messi se mantuvo en silencio hasta que le imploró: "Cambiá, cambiá".

Finalmente, Granados dejó de lado el tema y lo despidió con un fuerte abrazo y un llamativo pedido: "Gracias, rey. Gracias de verdad, te quiero mucho, gracias por tu tiempo, por recibirnos aquí en tu casa. ¿Te puedo dar un beso en la boca? Chau, gracias, amigo". El clip se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

Las reacciones en las redes sociales por la pregunta incómoda de Migue Granados a Leo Messi