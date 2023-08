Mica Viciconte subió una foto que enfurece a Nicole Neumann: "Hinchar"

La panelista de Ariel en su Salsa hizo un posteo en Intrusos que desató un intenso debate. La polémica se dio en el medio de la disputa entre la modelo y su hija mayor, Indiana Cubero.

El enfrentamiento entre Nicole Neumann y Mica Viciconte recrudeció luego del distanciamiento de Indiana Cubero con su madre. La hija mayor de Nicole y Fabián Cubero vive con su padre y su pareja desde finales del año pasado y hace poco más de un mes trascendió que la adolescente denunció a su mamá por supuesto maltrato.

Y aunque Mica y Nicole no se siguen en las redes, y ni siquiera se mencionan, en más de una oportunidad utilizan sus cuentas de Instagram para enviarse indirectas. Hace algunas semanas, la exfigura de Combate subió una foto con la perrita que la modelo le regaló a su hija, algo que muchos interpretaron como una chicana. Y el último fin de semana lo volvió a hacer.

La panelista de Ariel en su salsa fue al cine con su pareja e Indiana Cubero. Además de compartir la foto en Instagram, marcó con una fuerte flecha roja que estaba presente la hija mayor del exfutbolista de Vélez, disfrutando con ellos de la película y de una tarde en familia.

A pesar que mediáticamente la efervescencia del conflicto entre las dos familias, en especial el de Nicole e Indiana, se encuentra en una tensa calma, el conflicto está lejos de solucionarse. De hecho, según indicaron en Intrusos, los primeros intentos para recomponer el vínculo entre madre e hija fallaron.

Nicole Neumann intentó acercarse a su hija Indiana

En las últimas horas, se filtró que Nicole Neumann e Indiana Cubero tuvieron un acercamiento. Sin embargo, se trató de una falsa alarma, ya que la adolescente sigue sin contestarle los mensajes a su mamá, no se presentó en el Juzgado y tomó una decisión sobre su fiesta de 15 que contradice los deseos de la modelo.

“Están tratando de revincularlas. Indiana no se presentó”, detallaron en Intrusos. “Por ahora la Justicia lo intentó, pero no ha dado resultado. Hay días de terapia, controles, pero es un día aparte”, agregó el equipo del programa conducido por Flor de la V. “Lo del cumpleaños de 15, por Telegram, Nicole le propuso algo de la fiesta e Indiana no contestó”, remarcaron.

Pero Karina Iavicoli fue más allá e hizo hincapié en el accionar de Mica Viciconte. “¿Para qué hace eso? En medio de una guerra… Ella de las hijas no habla. La otra parte… Si lo sube el padre, te lo tomo… Pero ella, me parece que te lo podés ahorrar. No están jugando al truco. Es una nena, en plena adolescencia. Se tendrían que dejar de hinchar”, afirmó la panelista.

Por su parte, Laura Ubfal aseguró que no existe buena relación entre ellas, a pesar de que Nicole en sus redes una foto del embarazo de Indiana. "No hay ningún acercamiento. En los medios pusieron que Nicole Neumann le va a hacer la fiesta de 15. Ella no va a hacer ninguna fiesta. Lo que yo conté es que Mica y Cubero le ofrecieron hacer una fiesta de 15 pero Indiana no quiso. Es una chica que está pasando un momento en el que no tiene relación con su mamá", lanzó.

Con respecto al cumpleaños de 15, que será el próximo 18 de octubre, en el programa de América indicaron que Indiana eligió hacer una reunión íntima y no una gran celebración. "A todo esto Mica Viciconte sube una imagen de que va al cine" , disparó Ubfal resaltando el gesto de la mujer de Cubero para "provocar" a Nicole.