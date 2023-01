El calvario de Nicole Neumann en su pelea con Mica Viciconte: "Sufre"

Marcelo Polino reveló un dato hasta el momento oculto sobre el enfrentamiento que mantienen Nicole Neumann y Mica Viciconte, y no dudó en elegir un bando en la situación.

Se conoció un dato curioso sobre la pelea de Nicole Neumann y Mica Viciconte y fue Marcelo Polino el encargado de revelarlo, aportando matices a la conocida historia que mantiene enfrentadas a la modelo y a la ganadora de MasterChef Celebrity 3. "Ella realmente la pasa mal", sentenció el periodista.

Luego de conocerse que Neumann contraerá matrimonio con el piloto automovilístico Manuel Urcera, en Intrusos (América TV) la panelista Maite Peñoñori indicó que el anuncio parecería no haber calmado las aguas entre la modelo y Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero. Sobre esto, el periodista Marcelo Polino -que conduce el ciclo hasta la vuelta de Florencia de la V- reveló una desconocida información sobre lo que no se ve del conflicto entre las mediáticas: “Yo quiero decirles que Nicole re contra sufre las peleas, de verdad, no lo hace para la tele. Ella realmente la pasa mal".

"Hubo un indicio de acercamiento cuando una de las nenas egresó, que estuvieron todos juntos en el mismo lugar, pero no. Yo a Nicole la conozco desde el primer novio y creo que esta es la vez que más enganchada está. Ella está sanando y tratando de tener paz, para mí ella tira más para el acercamiento que para la pelea”, cerró Polino.

Mica Viciconte le declaró la guerra a Nicole Neumann con una drástica decisión

Mica Viciconte tomó una llamativa decisión para evitar cruzarse a Nicole Neumann: no asistió a la gala de Los Personajes del Año 2022, organizada por la Revista Gente, evento al cual estaba invitada. La gala de Los Personajes del Año es uno de los eventos más esperados por las figuras públicas, pero la pareja de Fabián Cubero eligió priorizar su salud mental y no presentarse, muy posiblemente debido a las fuertes peleas que tuvo con Nicole en reiteradas ocasiones.

Susana Giménez, Mirtha Legrand, Lizy Tagliani, Luciana Salazar y Alex Caniggia fueron algunas de las tantas celebridades que estuvieron presentes en la gala, además de Nicole Neumann. Cuando Viciconte se ausentó, muchos periodistas de espectáculos y usuarios de las redes sociales especularon que habría sido para evitar cruzarse con la modelo.

"No fue Mica Viciconte. Está estresada con la criatura, con la bendición", anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), en referencia a Luca Cubero, su bebé recién nacido. Fue entonces cuando Adrián Pallares lo frenó y dijo: "Acá pasan otras cosas, chicos. ¡No fue porque fue Nicole Neumann!".

"Estaba bellísima, lo linda que estaba Nicole, por favor", sumó Luli Fernández, y Karina Mazzocco opinó que ese evento "es un lugar que le corresponde más a Nicole que a Mica" debido a su extensa carrera en el modelaje.