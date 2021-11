Mica Viciconte reveló el trabajo que tenía antes de ser famosa: “Levantaba cajas durante nueve horas”

A días del estreno de MasterChef Celebrity 3, Mica Viciconte contó cómo fue su trabajo antes de poder vivir de la televisión.

Mica Viciconte va a volver a la televisión con MasterChef Celebrity 3, el reality show de cocina que se estrena el próximo lunes en Telefe. En una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, contó cuál era su trabajo antes de entrar en los medios y por qué vivir de la televisión es un privilegio y no un trabajo como cualquier otro.

Además de panelista, Viciconte es guardavidas y deportista. Saltó a la fama en los programas Combate y Bailando por un sueño y así consiguió un piso importante de seguidores en las redes sociales, 2,8 millones, llegando a convertirse en influencer y así elevar su popularidad. Sin embargo, explicó que no siempre fue así y que antes trabaja muchas más horas al día por un salario para nada comparable con el de hoy en día.

“La vida pública ese también lo que uno elige contar. Logré tener mi techo o cosas materiales, que en su momento no me podía comprar, como un sommier. Yo en Mar del Plata era repositora y levantaba cajas con peso durante nueve horas. Eso es trabajar. Laburar en la tele es un placer, no puedo decir que es un trabajo”, explicó Micaela.

Mica Viciconte en MasterChef Celebrity 3

Con respecto a la cocina y al nuevo desafío que la espera, explicó que lo culinario le gusta pero que no es su área. “No soy profesional ni mucho menos. Uno se da maña en la cocina de su casa, cuando tenés que cocinar para comer, pero la persona que es competitiva, es competitiva en todos lados. No cambia según el desafío que tenga. Me gusta superarme y este es un programa donde uno no lucha contra el otro, sino más con uno mismo. Así que estoy intentándolo”, expresó.

“Estamos todos en la misma línea de cocina, aunque algunos se pueden destacar más que otros, por supuesto. Va a haber muchas sorpresas. El equipo humano es muy divertido, está rebueno, por lo menos ahora”, dijo con respecto a sus futuros compañeros. “Tal vez cuando avance más en el reality diga que nos vamos a sacar los ojos, pero ahora hay buena onda. Quizás después con los desafíos surjan rispideces”.

Junto con Micaela, las estrellas que participarán en MasterChef Celebrity son: Charlotte Caniggia, Peque Pareto, Gastón Soffritti, Luisa Albidoni, Paulo Kablan, Joaquín Levinton, Mery del Cerro, Tití Fernández, La Tigresa Acuña, Juariu, José Luis Gioia, ‘El Negro’ Enrique y Tomás Fonzi.