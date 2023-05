Martitegui confirmó los rumores: "Una decisión para toda la vida"

Germán Martitegui confirmó los rumores sobre su vida privada. Qué dijo el chef y jurado de MasterChef en Telefe.

Germán Martitegui es uno de los jurados de MasterChef y un chef muy reconocido a nivel nacional y continental. A sus 56 años, el oriundo de Necochea tiene dos hijos y poco se sabe sobre su vida privada. Sin embargo, fue el propio "Tegui" quien se encargó de confirmar rumores de su intimidad.

Recordando sus inicios en la cocina y la decisión de emprender el camino hacia recibirse como chef profesional, Germán Martitegui reconoció que no fue nada fácil llegar a esta instancia. "Aunque no lo crean, yo sabía que en ese momento estaba tomando una decisión que era para toda la vida", aseguró quien hoy es uno de los cocineros más famosos de Argentina. De este modo, confirmó los rumores sobre el qué dirán al volcarse a una carrera alejada de cualquier tipo de oficina.

En diálogo con Telefe Noticias, Germán Martitegui también recordó de quiénes heredó la pasión por las hornallas: "Mis dos abuelas cocinaban muy bien, mi abuelo hacía unos asados espectaculares y toda mi familia se juntaba alrededor de la comida. A las manos de mi abuela las recuerdo como la imagen de alguien que trabajaba mucho en la cocina. Amasando, revolviendo algo, mezclando ingredientes, buscando sabores. Sí, era así".

"Mi mamá trabajó, me crio, me alimentó, me educó, mientras afrontó miles de horribles prejuicios. En el medio trató de tener una vida como mujer, hasta mantenerse medianamente linda y atractiva debe haber sido difícil, pero medio obligatorio. Como muchas mujeres de esa generación separadas (no existía el divorcio) fueron la bisagra entre el mundo viejo y este nuevo que por suerte se está construyendo", agregó Germán Martitegui, recordando a su progenitora y los comienzos de una vida que hoy lo tiene como una de las figuras de Telefe.

Germán Martitegui no aguantó más y explotó en MasterChef: "Un desastre"

Germán Martitegui, el chef más exigente del jurado de MasterChef (Telefe), protagonizó un tenso momento con uno de los participantes, Aquiles González Sviatschi. El joven tenía cinco minutos para preparar su plato con la ayuda de Wanda Nara, pero a pesar de este beneficio, cometió un grave error. Ante esto, Martitegui se puso firme, como tantas otras veces, y le dio una dura devolución sobre su plato.

No es la primera vez que Germán incomoda a los participantes del reality de cocina al hacerles comentarios negativos sobre sus preparaciones. Además de explicarle los motivos por los que su preparación había fallado, el chef lo acusó frente a todos los presentes de haber desperdiciado el beneficio que le habían dado: la posibilidad de que Wanda lo ayudara a cocinar.

El plato que preparó Aquiles fue una torta de manzana invertida con crema inglesa de canela. Al ver que no estaba del todo cocida, Damián Betular se acercó a probarlo y dijo, con un gesto de asco: "Me cae terrible la masa cruda". Cuando Martitegui lo probó, su devolución fue aún peor: "Bueno, Aquiles. Realmente, nosotros pensamos que ibas a tener un beneficio, que ibas a aprovechar la sabiduría de Wanda en tu estación. Evidentemente, la sabiduría la tiraste al tacho de basura porque no aprovechaste nada".