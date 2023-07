Marley sufrió un duro accidente y mostró las consecuencias: "Un desastre"

Alejandro Wiebe compartió con sus seguidores las graves consecuencias del incidente que tuvo en su hogar. Qué pasó con el conductor de Telefe.

Marley regresó a Argentina luego haber pasado varias semanas instalado en Colombia por las grabaciones de Survivor, la nueva edición del recordado Expedición Robinson. El programa ya está listo, pero Telefe aún no dio certezas sobre el estreno, ya que según indicaron algunos medios, en el canal prefieren esperar a que se aclare la situación que desató la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual.

Mientras tanto, el conductor comparte sus actividades hogareñas con sus seguidores de Instagram. El último fin de semana el presentador revolucionó las redes al mostrar su estado luego de realizarse un retoque estético con que el que buscó quedar "más joven que Mirko". Sin embargo, ese no fue el único cambio físico que experimentó y dejó a todos boquiabiertos.

"Voy a comer con unos amigos a un restaurante en Cañitas y dije: 'tengo el pelo medio raro'. No tuve tiempo para ir al peluquero y dije: 'Me lo voy a arreglar yo'", contó en sus historias de Instagram. "Miren lo que me hice, y de este lado también. Atrás no sé cómo me quedó. Pero un desastre, ¿no?. Mirá el agujero ese", relató Marley entre risas. "Y ahora, ¿Quién podrá ayudarme?", cerró.

Tras el accidente estético, la figura de Telefe le pidió ayuda a una amiga, llamada Barbi, para tratar de emprolijar el corte. Lo inesperado fue que su pequeño hijo quiso tomar a maquina, pero Marley se negó con una graciosa y realista advertencia: "Es peligroso, no ves el desastre que hice yo".

Ángel de Brito habló sobre la denuncia contra Marley

Ángel de Brito se refirió a la situación mediática y judicial de Marley luego de que se conoció que en Misiones presentaron una denuncia contra él por supuesto abuso sexual. El conductor de LAM comparó este caso con el de Jey Mammón y Lucas Benvenuto y reveló porque en el caso de la figura de Telefe no fue tratado en su ciclo.

El periodista realizó su ya clásica segmento de #ÁngelResponde, una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, cuando fue consultado por el caso del padre de Mirko Wiebe. “¿Por qué no hablan de Marley como hacen con Jey Mammón?".

"Porque no tengo la denuncia, no habla el denunciante, ni el denunciado ¡Contamos lo que sabemos hasta acá!", respondió tajante el conductor de América TV. De esa manera, De Brito dejó en claro que no tuvo acceso a la información a la acusación contra Marley.

Además, explicó que Wiebe no hizo declaraciones al respecto por una "estrategia judicial". "Hablará cuando vuelva a la tele", aclaró y afirmó que su regreso a la pantalla se dará recién el año próximo con la emisión de Survivor, aunque la fecha de estreno todavía no está cerrada.