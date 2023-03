Mario Pergolini desbarrancó en Vorterix y contó una historia repudiable con un niño: "Boludito"

Mario Pergolini fue duramente criticado en redes sociales por haber relatado una situación de hostigamiento a un niño. El video del momento emitido por Vorterix.

Mario Pergolini despertó críticas en las redes sociales tras haber relatado una historia repudiable con un niño. El conductor y dueño de la radio Vorterix expuso detalles de lo sucedido en su programa Maldición va a ser un día hermoso y sorprendió hasta a sus propios compañeros.

En la emisión del lunes 20 de marzo, Pergolini contó al aire dos situaciones diferentes con dos niños que fueron repudiada por todos. En la primera historia, el conductor se encontraba jugando a un videojuego, y lanzó: "Estaba re cancherito jugando el boludito. Me senté al lado, había un control y le dije '¿por qué no jugamos juntos?' Al principio decía que me equivocaba".

En la anécdota, dijo que logró dominar el videojuego y con una sonrisa en la cara, soltó: "¡Teta lo hice! ¡Teta!". "Excelente Mario, qué bueno que esas cosas te alienten a seguir con tu vida", le expresó con cierta ironía su compañero Nacho Corral. Todo no terminó ahí, ya que aprovechó para exhibir otra situación, en este caso, en una rotisería. "Tengo varias cosas para decir para sentirme culpable con chicos", indicó, mientras el panelista lo interrumpió diciéndole que no se sentía culpable. "¡Para nada!", aseguró.

"¿Te conté la del pibito con la camiseta de River? El chiquito atrás 'ay quiero las papas, quiero las papas'. Cuando llego, miro y... no iba a comprar papas. 'Quiero todas las papas fritas' le digo. Llegué a casa con un montón de papas fritas", narró Pergolini. Estas dos historias despertaron un sinfín de reacciones en las redes y recibió muchas críticas. "¿Estamos todos de acuerdo que llegó la hora que Mario no comunique más?"; "Se puso viejo pobre"; "Ya fue Mario, dedicate a otra cosa", fueron algunos de los comentarios.

Boca, atacado por Pergolini tras la derrota ante Banfield: "Por Dios!"

Mario Pergolini volvió a atacar a Boca, en este caso después de la derrota frente a Banfield por 1-0 como visitante. El conductor y exdirigente del club disparó contra el equipo dirigido por Hugo Ibarra por el mal funcionamiento que tuvo en el estadio Florencio Sola, que derivó en la caída y en el alejamiento a cinco puntos del líder, San Lorenzo, en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

El empresario y presentador de 58 años cruzó al "Xeneize", el club del que es hincha, por el flojo nivel exhibido en la cancha del "Taladro". El exvicepresidente primero de Jorge Amor Ameal duró apenas 15 meses en dicho cargo, ya que en marzo de 2021 renunció por diferencias internas entre otros con Juan Román Riquelme, a quien también suele castigar a través de sus redes sociales.

El nuevo ataque de Pergolini a Boca en Instagram

Mediante su perfil oficial de Instagram (@mpergolinok), el comunicador apeló a su ironía habitual y publicó una historia polémica. De hecho, se preguntó a sí mismo durante el encuentro: "Qué estoy viendo?". Y puso como las opciones "fútbol" o "Los Oscar". En ese mismo posteo, arriba y con letras blancas sobre el fondo azul, añadió: “Por Dios! Qué feo, aburrido, lento, predecible, malo es lo que estoy viendo!!!”.