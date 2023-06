Marcelo Tinelli hizo un explosivo descargo: "Queda claro cómo me engañó"

El gerente artístico de América TV no pudo contener su enojo y descargó su bronca en una serie de historias de Instagram.

Marcelo Tinelli es muy activo en las redes sociales. Pese al tiempo que le demanda los preparativos del Bailando 2023, la gerencia artística de América TV y lidiar con las acusaciones en su contra, el empresario siempre se las ingenia para estar en contacto con sus seguidores de Instagram. Fue así que sus millones de "followers" quedaron impactados con el duro descargo que subió a sus historias.

Desde que se separó de Guillermina Valdés, el conductor superó los constantes rumores de romances y solo se muestra con su familia. De hecho, además de convivir con sus hijos, hace casi un año comparte hogar con su primo: Luciano "El Tirri". El exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs regresó el año pasado de Estados Unidos y se instaló en la casa del expresidente de San Lorenzo.

De acuerdo a los posteos que ambos realizaron en estos meses, la convivencia va tiempo en popa. Sin embargo, días atrás el productor tuvo una actitud que enfureció a Marcelo y el presentador no dudó en escracharlo. “Qué raro lo de Luciano de ayer. Me dejó solo en Nordelta con los chicos porque tenía un cumple y tengo varios informantes que me dicen que terminó su noche en Ink”, escribió sobre una postal en donde se lo ve a su primo junto a dos señoritas.

Como si la primera historia de Instagram no fuese suficiente, Tinelli volvió a arremeter contra “El Tirri” y publicó otra instantánea. “Con esta foto queda claro cómo me engañó Luciano anoche. Me dejó solo con los chicos en Nordelta y me dijo que se iba al cumple de Cucho y después a dormir porque estaba muy cansado", subrayó y agregó: “Acá está tipo seis de la mañana en Ink”.

Luciano "El Tirri" en el boliche Ink

El Tirri contó intimidades de su convivencia con Tinelli

Luciano Giugno, más conocido como "Tirri", el primo de Marcelo Tinelli, visitó el programa de Fernando Dente e hizo impactantes revelaciones sobre la convivencia con el conductor de ShowMatch. Además de compartir casa, en algunas semanas, también se verán en el trabajo, pues el productor musical es uno de los confirmados para el Bailando 2023.

"Pensá que estoy todos los días con él. A mí lo que me pasa es que a veces me gusta entrenar solo, y a veces cuando estamos juntos yo me distraigo, y digo no, yo sé que lo mío es estar un poco solo", comenzó su relato y resaltó: "A Marcelo le digo RoboCop, a mí me humilla, se pone en la cinta y no para, él hace todo al extremo, no es que hace algo en término medio. Le dicen hace cinco y él hace nueve".

"Estamos viviendo juntos y ahora el 7 de julio va a hacer un año, ¿no es muy loco? Yo ahora quiero decirle que quiero hacer un festejo con él, yo nunca pensé que íbamos a durar tanto tiempo", reconoció Luciano y pasó a contar cómo fue que empezó a convivir con su primo: "Lo que fue loco es cuando me invitaron a hacer el Canta Conmigo ahora, lo primero que hablo con la producción es quiero buscar un departamento, y él me dice 'vos te venís a vivir a casa', y dije, 'no vamos a durar nada'. Sí antes, hemos vivido juntos y por etapas en vacaciones".

Para finalizar, El Tirri contó el secreto de su armoniosa relación. "Yo no puedo creer que vamos a cumplir un año, y para mí nos estamos llevando mejor ahora que al principio, porque cada uno conoció sus cosas. Yo sé cuando hablarle y cuando no hablarle", resaltó.