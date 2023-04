Malas noticias sobre la salud de Antonio Gasalla: "Muy complicado"

Antonio Gasalla transita horas difíciles. Cuál es el estado de salud del capocómico argentino.

Antonio Gasalla es uno de los capocómicos más importantes de la República Argentina. A sus 82 años, el mundo del espectáculo lo catapultó (hace tiempo) al podio de los intérpretes más icónicos y es por eso que su estado de salud preocupa y mucho en la escena nacional. En las últimas horas, se conocieron novedades desalentadoras.

De acuerdo al segmento La Pavada de Diario Show, sitio que sigue de cerca la salud de Antonio Gasalla, el artista e intérprete de personajes icónicos como "Mamá Cora" atraviesa horas difíciles. "Lo que más les preocupa es la salud mental, que tendría un marcado deterioro cognitivo. Muy complicado", aseguraron.

En otro orden de cosas, Antonio Gasalla recibe atención de una prepaga que se encargan de abonar sus familiares (como así también los impuestos y ABL del departamento donde habita). La última aparición pública del comediante fue en Intrusos, donde agredió con fuertes palabras al cronista que acudió a él en su cumpleaños.

Antonio Gasalla se hartó de un periodista y explotó en vivo: "Andate a la mierda"

Antonio Gasalla cumplió 82 años en medio de una maraña de suposiciones sobre su estado de salud y su actualidad, que motivaron a que un cronista de Intrusos (América TV) lo interceptase en la calle para hostigarlo con preguntas sobre su salud. Furioso, el comediante explotó en vivo y reaccionó de la peor forma: "No quiero que me digas pelotudeces".

Gonzalo, uno de los noteros de la calle que trabajan en el magazine de Flor de la V, presentó el informe del cumpleaños de Gasalla y las sospechas de enfermedad que estuvieron circulando y adelantó una entrevista que le hizo al actor, a quien esperó cerca de su domicilio en Barrio Norte y los hostigó con preguntas sobre los rumores. "Feliz cumpleaños hermoso. ¿Cómo te encontrás?", disparó el cronista en tono infantiloide. Enojado, Gasalla le respondió un cortante: "Estoy muy bien. Con un cumpleaños".

"¿Cómo anda de salud?, ¿cómo se siente?", arremetió el periodista, pinchando al comediante de pocas pulgas. "No sé, no me rompas los huevos. Andate a la mierda", le recriminó el actor de Esperando la carroza. "No lo estoy molestando", precisó el notero en el mismo tono. Completamente sacado, el humorista lo mandó a la mierda y cuando del otro lado recibió un '¿por qué?' se mostró lapidario: "Porque no quiero que me digas pelotudeces". "Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama", siguió Gonzalo. "Si vas a trabajar de esto andate a la concha de tu madre", cerró Gasalla antes de volver a mandarlo a cagar segundos después de ingresar a su departamento.