Luciano Castro contó lo que nadie sabía de Sabrina Rojas: "Muchas veces"

Luciano Castro y una revelación inesperada sobre su separación de Sabrina Rojas. El actor contó detalles de su vida.

Luciano Castro reveló lo que nadie sabía de su ruptura con Sabrina Rojas. El actor se sinceró y decidió contar detalles íntimos del final de su relación con la actriz, que hoy es pareja del "Tucu" López.

"Como dice la canción 'Ahora dejá que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora dejá que te vean'. Eso tiene que ver con la evolución y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo”, manifestó Luciano Castro. Luego reveló cómo hace para ser "el mejor papá del mundo" más allá de haberse separado de la madre de sus hijos.

Resaltando su relación con los hijos que tuvo con Sabrina Rojas, el actor expresó: “Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo".

Luciano Castro y una cruda confesión: "Intenté ser un buen marido"

En diálogo con Pronto, Luciano Castro reveló las razones por las que su matrimonio con Sabrina Rojas se terminó: "Sé que muchas veces no lo logro. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta el último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero".

Flor Vigna hizo un importante anuncio junto a Luciano Castro. La famosa bailarina confirmó su relación con el actor hace casi un año atrás y, desde entonces, se muestran muy enamorados en redes sociales. Sin embargo, ahora Vigna dio a conocer una noticia que sorprendió a sus miles de seguidores.

Hace ya unos meses que la exparticipante de Combate dedica la gran mayoría de su tiempo a su carrera de cantante. Desde el lanzamiento de su primer sencillo UY! en noviembre del año pasado, Vigna sacó a la luz otras canciones basadas en su experiencia personal de vida. Pero ahora, decidió abrir su corazón y lanzar un tema inspirado en Luciano Castro.

A través de sus redes sociales, Vigna compartió un video de Castro junto a ella en el gimnasio y anunció dentro de poco lanzará su nueva canción de amor. "Le hice una canción a este potro y pronto la van a poder escuchar", anunció la ex de Nico Occhiato en sus historias de Instagram.