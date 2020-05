Lorna, la fan de Susana Giménez, mostró su "indignación nivel Dios" contra los anuncios de Alberto Fernández

"La cuarentena se alargará lo que sea necesario", priorizó el flamante Presidente Alberto Fernández el sábado por la noche, llevando tranquilidad a los argentinos y asegurando un Estado presente. Los anuncios no cayeron bien a Lorna Irina Geretto, "la fan de Susana Giménez".

La mediática tuiteó molesta: "Indignada nivel Dios porque estoy una semana entera esperando el especial de Susana y al Presidente se le ocurre hablar justo en ese horario".

La sentencia de Lorna, quien esperaba el primer especial de Susana Giménez por los 30 años de Telefe, desató un divertido intercambio tuitero. El especial de la "Su" archivaría sketchs, momentos de oro, bloopers y entrevistas a lo largo de tres décadas. Sin embargo, la conferencia de prensa de Alberto alteró la programación de la emisora.

Mientras algunos comentarios alentaron la crítica de Lorna, sumándose a ella y enviándole fuerza en su resistencia, muchos otros aprovecharon para chicanear la actitud de la mediática. "Furiosa. El presidente debería respetar el horario de Susana más allá de que sea un programa grabado", disparó la fan número uno de Susana.

Meses atrás, Lorna contó su historia en el programa de entretenimientos "¿Quién quiere ser millonario?" y se animó a a hablar de su devoción por Susana. "Yo seguía a Susana desde la primaria, y a mí me decían: 'Nunca vas a estar en la televisión porque sos gorda, quién te va a dar bolilla'. Y mirá hasta donde llegué, hace años que cada tanto estoy en televisión y estoy cerca de Susana. No hay que creer al que te dice que no vas a poder, si uno lucha, se esfuerza y dedica su vida a algo, lo consigue", comentó emocionada.