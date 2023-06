"Lo tengo que decir": Lucca Bardelli decidió contar la verdad de su historia con la mamá de Julieta Poggio

El ex de Julieta Poggio le puso fin a los rumores y contó la verdad de la historia con su exsuegra. Qué dijo Lucca Bardelli.

Lucca Bardelli es uno de los nombres del momento, puesto que hace poco tiempo terminó su relación con Julieta Poggio y también fue vinculado afectivamente con la madre de la finalista de Gran Hermano. Al respecto, el joven modelo decidió romper el silencio y contar la verdad de su historia con Patricia Destefani.

“Fue cualquier cosa lo que dijeron de mi y Pato, mi relación con mi suegra siempre fue buena onda y hubo mucho amor y nos quisimos mal, la quiero todavía pero ahora no la estoy viendo, tuvimos una relación cercana pero no estuvimos si te lo tengo que decir así”, expresó Lucca Bardelli, quien dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

A su vez, Lucca Bardelli agregó más datos sobre su vínculo con Patricia Destefani y contó cómo se despidió de la familia de Julieta Poggio: "Fue una pelotudez que me cagué de risa, yo me había olvidado de lo que se había dicho, nadie se puede creer eso y ella me dijo que Pato estaba un poco mal, me pareció rarísimo. Les escribí, al papá de Juli también, a la abuela que la amo con toda mi vida. Le mandé un mensaje a ellos y a las hermanas, fue bastante maduro todo”.

Julieta Poggio hizo una impactante revelación

Julieta Poggio, finalista de la última edición de Gran Hermano, hizo un llamativo comentario sobre su situación sentimental, apenas un mes después de haber anunciado su separación de Lucca Bardelli. La bailarina de 21 años se mostraba muy feliz y enamorada de su novio, con quien mantuvo dos años de relación. Sin embargo, de un día para el otro anunciaron su ruptura.

Al mismo tiempo, cobró fuerza que la ex "hermanita" habría empezado una relación secreta con Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Aunque Julieta no dio demasiados detalles sobre su separación, los rumores de una posible infidelidad por parte de Bardelli no tardaron en salir a la luz. En este contexto, la joven soltó una polémica declaración: les adelantó a sus seguidores que, muy posiblemente, vuelvan a verla en pareja con otra persona dentro de poco tiempo.

Todo comenzó cuando Lucila "La Tora" Villar les preguntó a sus compañeros en el programa de streaming Fuera de Joda si se sienten preparados para tener una relación abierta. Para sorpresa de todos, Julieta respondió: "Puede ser, eh...". "¡Puede ser, tira ésta!", reaccionó Nacho Castañares, sorprendido. "¡Juli! Dale, boluda, te conocemos", le contestó Lucila.