Llora el espectáculo por el conmovedor anuncio de Sandra Mihanovich: "Sin miedo".

Todos los 30 de mayo se conmemora el Día nacional de la donación de órganos y la cantante Sandra Mihanovich hizo una publicación en alusión al tema, concientizando a sus seguidores sobre la importancia de ayudar a quien está esperando un transplante. La conmovedora historia que une a Sandra con la donación de órganos.

A través de su cuenta de Instagram Sandra Mihanovich compartió un video de un recital a beneficio de la donación de órganos que dio con artistas prestigiosos como Patricia Sosa, Julia Zenko, Marcela Morelo y Lito Vitale, entre otros: "Hoy es un día para pensar en la donación de órganos, para darnos cuenta de lo importante que es. Ser donante es la única opción que realmente marca la diferencia. No lo dudes. Y si te quedan preguntas, averiguá, consultá sin miedo. Por cada donante, siete personas tienen una nueva oportunidad".

Sandra Mihanovich está muy comprometida con la donación de órganos debido a que su ahijada Sonsoles Rey, hija de su esposa Marita Novaro, recibió dos transplantes de riñón. Sonsoles padece síndrome nefrótico y es lo que la llevó a diálisis a los 22, a un primer trasplante a los 24 y a un segundo a los 35. En una reciente entrevista con Puro Show (El Trece) Sonsoles reveló que su relación con Sandra no fue buena al principio porque no podía aceptar la bisexualidad de su madre: “Perdoné y acepté porque Sandra es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Le enseñó a mi mamá cómo llevar esto que mamá estaba eligiendo. [...] En un momento he llegado a decirle a mi mamá ‘egoísta, ¿cómo no te lo llevaste a la tumba? En vez de arruinarnos la vida a todos’. Era lo que sentía en ese momento, no me puedo cuestionar. Por eso me perdono y la perdono y nos perdono”.

El dia que Sandra Mihanovich anunció que era homosexual ante su mamá, la periodista Mónica Cahen D'anvers

En una visita de noviembre del 2022 al programa de Andy Kusnetzoff Podemos Hablar (Telefe) Sandra Mihanovich reveló cómo fue el día que le contó a su mamá, la famosa periodista de televisión Mónica Cahen D'anvers, que era homosexual: "Yo era adolescente. Le dije a mamá: 'quiero hacer terapia'. Al principio uno no entiende bien lo que le pasa, por lo menos en esa época. Era un tema tabú". "La tapa Sandra y Celeste fue muy escandalosa, pero estaba en todos lados. (...) Siento que tuve el privilegio de poder hacer la mía y a través de cantar canciones -que es mucho más fácil que decir las cosas- que, evidentemente, llegaron a otras personas que dijeron 'ah mira, yo también puedo cantar esa canción'. Creo que Soy lo que Soy abrió muchas puertas y ventanas", agregó la querida artista.