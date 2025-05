Cuáles son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en junio 2025.

Junio llega con muchas novedades en el mundo del entretenimiento digital, y aunque la mayoría suelen ser buenas noticias, esta vez hay una excepción que impactará a más de un usuario. A partir de este mes, Netflix dejará de funcionar en varios modelos de televisores, especialmente aquellos que ya tienen varios años en el mercado.

Si alguna vez te pasó de sentarte con ganas de ver una película o seguir tu serie favorita y descubrir que algo no funciona, sabés lo frustrante que puede ser. Para evitar esa situación incómoda, te contamos a continuación cuáles son los televisores que dejarán de ser compatibles con la plataforma de streaming más usada del mundo y por qué sucede esto.

¿Cuáles son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en junio?

Los modelos afectados pertenecen a algunas de las marcas más populares del mercado, como Sony, Samsung, LG y Panasonic. En general, se trata de modelos más antiguos que ya no cuentan con la capacidad técnica suficiente para operar las versiones actuales del servicio. Dentro de la línea Sony Bravia, por ejemplo, hay modelos específicos como los KDL, XBR, W95 y X95 que ya no podrán ejecutar Netflix a partir de junio de 2025.

Netflix dejará de funcionar en ciertos televisores en junio.

La causa principal de esta decisión es técnica: estos televisores no tienen el procesamiento necesario, memoria RAM suficiente ni son compatibles con los protocolos modernos de conexión. Estos aspectos son claves para sostener las actualizaciones que Netflix ha incorporado recientemente, orientadas a mejorar la calidad visual, reforzar la seguridad y ofrecer una experiencia de usuario más fluida.

No se trata de una cuestión de marca, sino de antigüedad y capacidades técnicas. Los televisores fabricados antes de 2019 son los más propensos a quedar fuera de juego, ya que sus componentes no pueden acompañar el desarrollo tecnológico del software actual. Esto afecta no solo a Netflix, sino también a otras aplicaciones que siguen una línea similar de mejora continua.

Una manera de anticiparse al problema es revisar la fecha de fabricación de tu televisor, que suele encontrarse en el menú de ajustes del sistema. Si es anterior a 2019, es probable que próximamente también enfrente restricciones con otras plataformas de streaming.

¿Qué alternativas hay?

Si tu televisor deja de ser compatible con Netflix, tenés varias alternativas, desde usar un dispositivo externo como un Chromecast, Fire Stick o Roku, hasta considerar una renovación del equipo. Lo importante es estar informado para no quedar afuera del contenido que más te gusta.