Leonardo Sbaraglia reveló por qué no expone a su hija Julia: "Delicado y sensible"

El actor se sinceró sobre su vínculo con su hija, al hacer referencia a la última película que lo tuvo como protagonista, Hoy se arregla el mundo.

Leonardo Sbaraglia se expresó sobre su paternidad y su relación con su hija Julia, de 15 años. El actor abrió su corazón y reveló cómo lidia con la exposición de su hija y cómo es el vínculo entre ellos, tras su separación de la madre de la adolescente.

"Yo soy mucho más delicado y sensible en ese sentido. A veces soy como demasiado cuidadoso. Pero esas charlas las tenemos", expresó el artista, comparando su relación con su hija con la de su personaje en el filme Hoy se arregla el mundo con la suya. "Mi hija es más grande, tiene 15 años, es una mujer. Entonces, la relación con esos temas tiene un carácter muy diferente", sumó.

En diálogo con Ciudad.com, Sbaraglia continuó con algunas reflexiones sobre su vínculo con su hija: "Ella al mismo tiempo también me va enseñando. De alguna manera, el termómetro te lo van poniendo ellos también", en referencia a las charlas sobre temas profundos, típicas de hijos adolescentes.

En cuando a la poca exposición que hace de Julia, el actor enunció: "Es una decisión consensuada. Fue así desde el inicio con su mamá y con ella misma. En principio es una manera de no exponerla", soltó Leonardo sobre la importancia del anonimato en relación a la entidad de su hija. "Obvio que si ella quisiera estar o aparecer, estaría en todo su derecho, pero por ahora el equilibrio que hemos encontrado en relación a esto es ese".

"Ya bastante con tener un papá famoso que de pronto aparece en los medios. Eso ya es un nivel de exposición enorme para ella. Incluso como hija. Ya bastante eso como para tener también estar ahí mostrándola la cara ella", siguió el artista y así dejó en claro que se diferencia de muchos de sus colegas en ese aspecto: "Pero hay otra gente que es muy conocida y muy famosa y no tiene ningún problema en mostrar a los hijos. En ese sentido, es algo muy personal a la situación de cada quien".

Leonardo Sbaraglia sobre su personaje en la película que protagoniza

Hoy se arregla el mundo se estrenó en abril del 2021 y aborda la relación de un padre y un hijo, producto de una relación ocasional. "El Griego, que es el personaje que interpreto, es un tipo que no se come ninguna, súper seco", contó y agregó: "Al chiquilín no lo trata como a un nenito, sino que lo trata todo el tiempo como si fuera un adulto".