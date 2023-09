Larry de Clay y una noticia inesperada: "Cosas de la vida"

Larry de Clay y una noticia inesperada para el mundo del espectáculo. Qué pasó con el humorista, quien se hizo famoso gracias a VideoMatch y Marcelo Tinelli.

Larry de Clay es uno de los grandes humoristas surgidos en la República Argentina. Es por eso que su vida privada le es de interés a los cientos de miles de televidentes que lo siguieron todas las noches durante la décadas de 1990 y 2000 en VideoMatch y, en ese sentido, el protagonista fue noticia por un hecho inesperado.

Lejos de la televisión, Larry de Clay fue noticia por cambiar de rumbo en su carrera profesional y lanzarse como conductor radial. El humorista ahora conduce Late por vos, envío que sale al aire todos los domingos desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la FM 93.1.

Sin embargo, esta no es la única novedad en la vida de Larry de Clay. Durante el año 2022 y tras cinco años de novios, el humorista y su novia Rosita decidieron casarse. A sus 61 años, el ex-VideoMatch comenzó una nueva etapa de su vida: "La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad".

Cómo fue la propuesta de casamiento de Larry de Clay a su pareja

"Le dije 'bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición'. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo. Los nenes saltaban de felicidad, ella también de alegría, porque fue muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo", agregó Larry de Clay, contando cómo fue su propuesta de matrimonio.

Para finalizar, Larry de Clay agregó detalles de la fiesta y de su vida con familia ensamblada: "Tuvimos que arrancar rápido a organizar y quedó gente afuera, porque si yo tengo que invitar gente... Cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar. Mis hijos mayores la adoran y con Santino tiene la mejor onda. Mi familia, mi madre, todos la quieren, y por suerte la familia de ella a mí. Así que estamos más que felices".

Cómo fue el momento en que Larry de Clay conoció a Rosita

De acuerdo a lo que relató, Larry de Clay señaló que a "Rosita" la conoció en un evento solidario por la muerte de Leo Rosenwasser: la idea era recaudar dinero para los hijos del comediante fallecido. En dicho marco tuvo un percance en pleno evento: "Estaba ahí en el medio del salón, saludando gente y viendo que estuviera todo ok, y me empuja. Y cuando me doy vuelta, ahí estaba ella, buscando una silla para una persona amiga y chocamos ahí".

Luego de haberla contactado por Facebook, Larry señaló que le hizo una invitación: "Empezamos a charlar y la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida, y acá estamos". Y agregó: "Fue hermoso, y aparte muy loco, armando algo solidario para un amigo que ya no estaba y que los hijos lo necesitaban. Ella no iba a ir porque trabajaba todo el día, estaba muy cansada, pero como era algo solidario, fue. Esas cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar".