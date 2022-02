Lapidario mensaje de Laurita Fernández a Fede Bal: "Nada que ver"

Laurita Fernández sorprendió con un contundente mensaje acerca de su relación con su exnovio, Fede Bal. Qué fue lo que dijo la conductora.

Si bien la relación entre Laura "Laurita" Fernández y Federico "Fede" Bal terminó hace bastante tiempo, el vínculo entre ambos sigue dando que hablar en la farándula argentina. Ahora, fue la conductora la que se refirió a este tema durante la entrevista en La Once Diez/Radio de la Ciudad (AM 1110), donde dejó un lapidario mensaje.

La bailarina de 31 años recordó el largo romance que mantuvo con Fede y hasta dejó un sorpresivo mensaje al respecto, con más pimienta de la que se esperaba, más allá de que su última pareja famosa fue Nicolás "Nico" Cabré. Su testimonio generó tanto revuelo que las redes sociales estallaron.

Laurita Fernández le mandó un mensaje lapidario a Fede Bal: "Nada que ver"

En plena conversación con Agarrate Catalina, la joven modelo comentó acerca de su exnovio: “Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles". Sin embargo, aclaró que "de ahí a volver a ser pareja, nada que ver...". Y añadió: "Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura".

Con respecto a sus frustrados vínculos amorosos, Laurita Fernández aclaró: "Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío". Sobre el abrupto final del romance con el hijo de Carmen Barbieri, reconoció que los dos han "agotado todos los recursos" y que "cada uno entendió que no era por ahí".

Cuando estaba todo bien entre Laurita Fernández y Fede Bal...

"Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, insistió la ex Showmatch La Academia (El Trece). No obstante, "Laurita" cerró a puro afecto sobre "Fede" Bal: "Lo quiero un montón y le mando un beso. La verdad es que lo quiero mucho y a Carmen la aprecio, pero Fede no iba mucho a su casa. Conmigo fue siempre un amor".

La anécdota del tatuaje de Fede Bal de los labios de Laurita Fernández

Consultada por Catalina Dlugi acerca de cómo supo que el actor se había hecho un tatoo de sus labios en el abdomen mientras participaba en Showmatch, la bailarina recordó: "Él creo que nunca admitió públicamente que era mi boca, pero me acuerdo de que yo me enteré en el aquadance".

"Estábamos esperando las sentencias con las batas puestas y nosotros no estábamos en un buen momento como pareja... La cosa es que me llama, se corre la bata y me lo muestra adelante de todos", puntualizó ella. Entonces, la reacción de ella fue increíble y así lo admitió entre risas: "Yo me puse re nerviosa, empecé a temblar, me puse toda roja.... Le dije que estaba loco". Y resaltó: "Espero que no se haya arrepentido".

Laurita Fernández y su nueva etapa de soltera: cómo es su situación sentimental

Laurita Fernández resaltó que no tiene tiempo para casi nada: “Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola. No es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien". Y aseguró: "No es que estoy con ganas o buscando a alguien".