Inesperado: La mala noticia que debió enfrentar Nicolás Cabré

El actor no podrá desarrollar sus planes para los próximos días tal como lo habría estructurado, por un imprevisto.

Nicolás Cabré atraviesa un complicado momento profesional, debido a un imprevisto que arruinó sus planes y deberá reorganizar su agenda de trabajo. Según informes oficiales del teatro donde el actor protagonizará una obra, los próximos días no serán lo que el artista esperaba y muchos de sus fanáticos también se verán afectados.

En una publicación en Twitter, Multiteatro Comafi anunció que la compañera de elenco de Nicolás Cabré, Mercedes Funes, no podrá involucrarse en la obra en la fecha prevista por un inconveniente que surgió de un momento para otro. Sin lugar a dudas, esta realidad afecta tanto a la expareja de Laurita Fernández como a todas las personas que trabajan para Me duele una mujer, protagonizada por los actores mencionados y Carlos Portaluppi.

En su comunicado, desde el teatro anunciaron que Funes contrajo el coronavirus en medio del actual rebrote pandémico, por lo que la fecha de estreno de la obra deberá posponerse algunos días. "Ante el resultado Covid-19 positivo de la actriz Mercedes Funes, en cumplimiento del protocolo vigente para nuestra actividad, se suspenden las funciones hasta el jueves 20 inclusive", comienza la publicación de Multiteatro Comafi y sigue: "Las entradas se canjean o devuelven por lo mismos canales por donde fueron adquiridas".

Nicolás Cabré sobre Me duele una mujer

En diálogo con La Nación, Nicolás Cabré se expresó sobre cómo vive su vuelta al teatro y reveló de qué trata la obra que protagonizará. "Es sobre el duelo por el que transita mi personaje después de una separación y del cual no puede salir", comenzó el actor y luego agregó: "Pasa el tiempo y este tipo no puede superarlo y ve a su ex en todas las mujeres y con todas la confunde".

"Va al psicoanalista, claro, y siempre está acompañado de su alter ego que trata de aconsejarlo, pero él está negado a salir, estancado en ese amor que nunca va a olvidar. Es lindo lo que le pasa, lo que siente, lo que se dice", sumó Cabré sobre la trama de la obra. Además, en el mismo reportaje, se abrió sobre cómo afecta su regreso al teatro en su vida personal: "Lo vivo con mucha tranquilidad. No estaba desesperado pero claro que quería trabajar y apareció esta oportunidad y cerró todo. Tengo muchas expectativas y quiero disfrutar de este trabajo, pero no le agrego dramatismo por la vuelta al escenario".