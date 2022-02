Flor de la V mandó al frente a Laurita Fernández: "Con Fede Bal hubo fuego"

En su rol de conductora de Intrusos (América TV), Flor de la V habló de la soltería de Laurita Fernández y cómo la está atravesando.

Florencia de la V asumió la conducción de Intrusos (América TV) tras la salida de Lussich y Pallares (que se mudan a El Trece con Socios del Espectáculo) y durante un informe sobre la soltería de Laurita Fernández, soltó un picante y revelador dato sobre el supuesto acercamiento de la bailarina a su ex, el mediático Fede Bal. "Hubo fuego", filtró la conductora.

Cuando en el magazine se habló de la separación de Fernández -quien salía con Nicolás Cabré- y se la vinculó a un chef de Cucinare, Memo Mandarano, Flor de la V brindó un revelador dato sobre el presente sentimental de la bailarina, que está reemplazando a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo (El Trece), y puso nuevamente en escena a Fede Bal.

"Fede ahora anda por El Trece porque está grabando 100 argentinos dicen", lanzó la conductora, alimentando la ansiedad de primicia de sus panelistas. "¿Vos sabés algo porque sos su amiga?", le retrucó Daniel Ambrosino. "Ahí hubo fuego", agregó Flor, ventilando una supuesta y posible reconciliación entre ambas figuras del espectáculo.

Hurgando en la primicia, Maite Peñoñori insistió: "Vos sos amiga de Fede. ¡Por algo lo tiraste!". Siguiendo el juego, Florencia señaló: "Yo digo si están solteros. No sé, me pregunto…". De su lado, el panelista Guido Zaffora puso en jaque la continuidad de la relación del hijo de Carmen Barbieri con Sofía Aldrey: "Fede va y viene con Sofía. No sé ahora, pero fue y vino y el último tiempo se reconcilió, pero no los vimos nunca más juntos".

"Hace un montón que no hablamos con Fede, pero le voy a preguntar. Para mí algo quedó. Yo no viví la etapa de Sofi, no sé qué estará pasando pero la época con Laurita fue muy fuerte lo que se vivió", siguió Flor. Por otro lado, contó que Bal no se enojó cuando Laurita comenzó a salir con Cabré: “Él no quedó dolido. No sé con quién estaba, si era público o no era pública. Él me cuenta todo”.

El fuerte comentario de Carmen Barbieri sobre Laurita Fernández: "Todo lo que hay"

La exesposa de Santiago Bal se refirió la jurado de Showmatch en medio de una de las emisiones de su programa de actualidad, Mañanísima. "Lo está haciendo muy bien Laurita, además es muy divertida", reveló la hija de Alfredo Barbieri sobre el reemplazo que Fernández está haciendo en Bienvenidos a Bordo de Guido Kaczka, quien se encuentra de vacaciones.

"De verdad que todo lo que hace, lo hace bien y esto le va como anillo al dedo", continuó la celebridad, en reconocimiento de la labor que Laurita lleva adelante como presentadora de televisión, a pesar de que su formación siempre ha tenido que ver con lo artístico: baile, actuación y canto. Si bien no es la primera vez que la joven está en ese puesto, ya que ha conducido Cantando 2020, El club de las Divorciadas y más programas, la vedette decidió destacar su trabajo en el ciclo de entretenimientos de El Trece.