Lali reveló a qué jugador de la Selección besaría: "Pasan cosas"

La autora de Disciplina se sometió a un picante ping pong y sorprendió a todos al hablar sobre uno de los integrantes de La Scaloneta.

Lali se encuentra en España y no pasa de llenar estadios con su "Lali Tour", la gira de su último trabajo discográfico. Pero la artista, reconocida por su simpatía, también se hace el tiempo necesario para brindar descontracturas entrevistas a los medios locales. Y en una de esa notas hizo una sorprendente revelación sobre sus sentimientos por uno de los integrantes de Selección Argentina.

En uno de esos reportajes, se sometió a un divertido ping pong y dejó divertidas e impactantes respuestas. ¿Cuál es tu crush famoso?”, le consultaron y la cantante expresó: “Un montón” pero eligió a Miley Cyrus. La ídola pop siempre es muy abierta al hablar de sexualidad, de hecho, hace un tiempo compartió con el público su bisexualidad.

Pero, el momento que más revuelo causó fue cuando le consultaron a qué jugador de la Selección Argentina besaría. El interrogatorio encendió las alamas de la autora de Disciplina y aclaró: “Estamos jugando, aviso porque todos tienen esposas y después pasan cosas". Y a continuación dio su respuesta: "Yo besaría al Fideo (Di María) porque lo amamos al Fideo”.

Aunque en el cuestionario también le preguntaron a qué mujer besaría. La ex Casi Ángeles se tomó un momento porque se le venían muchos nombres a la mente, pero finalmente eligió a Karol G. De todos modos, fue solo un juego, ya que la cantante es muy reservada con su vida personal. De hecho, hace un tiempo se la vincula con el rapero Rels B, pero hasta el momento ninguno de los dos confirmó el romance.

Lali y Moria juntas: el adelanto del video que sorprendió a todos

Lali Espósito se convirtió en una de las artistas más importantes de Argentina. Uno de las aspectos que la hacen un verdadero ícono es su vinculación con artistas de diversas nacionalidades, generaciones y géneros musicales, pese al mediático cruce que tuvo en los últimos días con Nacha Guevara.

La cantante ya colaboró con Fito Páez, Miranda, Thalía, entre otros músicos. Y ahora le llegó el turno a Moria Casán, pues grabó con "La One" el videoclip de la canción Quiènes son?. El tema. que forma parte del álbum Lali, cuenta con un audio de la diva y también con la icónica frase en un sample.

Las dos estrellas, emblemas para la comunidad LGBT nacional, se unirán para el video que será estrenado el próximo 27 de julio y cuyo adelanto ya generó gran expectativa entre los fans. "QUIENES SON?! Y si...con la ONE @moria_laone", escribió Lali en su cuenta de Instagram.

“El nivel de iconicidad del crossover es ARTE POP nivel Warhol. Lo vamos a entender en 20 años”, “Colapso cultural”, “MORIA + LALI = Me against the music (Argentinian version)”, “Nadie está preparado para este hito”, “Un porro con Moría y Lali? Estoy”, “Tachame la doble”, “Me desmayo”, fuero algunos de los comentarios que se destacaron.