Lali Espósito rompió el silencio y le respondió con todo a Nacha Guevara: "No entendí"

La artista pop habló sobre las acusaciones de Nacha Guevara. Lali Espósito fue consultada por Ángel de Brito tras los dichos de la exjurado de Showmatch.

Lali Espósito reaccionó a las acusaciones de Nacha Guevara en televisión, al aludir a la falta de respuesta por parte de la joven cuando le escribió un mensaje. La cantante de hits como N5, Tu Revolución y Disciplina dejó en claro que tiene respeto por la dama de los musicales argentinos y contó su versión de los hechos.

Nacha estuvo como invitada en el programa de Fernando Dente en América TV y fue consultada por su opinión ante las nuevas generaciones de músicos. La artista reivindicó a Wos y Nicki Nicole y contó que le escribió a Lali apra que forme parte de una de sus canciones y reveló que Espósito no le habría respondido. "Debe estar muy ocupada", chicaneó.

Ese comentario conllevó un sinfín de críticas a la artista, quien se expresó en sus redes sociales para pedirle disculpas a sus colegas. "En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali. Mi intención, cuando se te llamó, era invitarte a cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace unos pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Estoy feliz con eso", comenzó su descargo la voz de Mi Ciudad y Te Quiero. Y sumó: "Pensé en vos porque sos una de las cantantes jóvenes, la que me parecía la más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla".

Lali Espósito fue consultada por Ángel de Brito al respecto y reveló: "Hace un rato, Lali me respondió lo siguiente. ‘Le tomamos las disculpas. A mí, jamás me llamó ni escribió. Por eso, no entendí el reclamo. Pero, todo mega con la Nacha. Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado'", escribió De Brito en una de sus historias de Instagram.

Fuerte frase de Moria Casán contra Nacha Guevara

"Lali Espósito es lo más. No puede decir nunca Nacha. Si hay alguien que no es agrandado es Lali. ¡La que está grande es Nacha!", soltó sin tapujos en diálogo con Intrusos la diva.