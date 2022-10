Lali Espósito: el error con el que llegó al éxito, la extraña fobia que tiene y otras curiosidades de su vida

Mariana "Lali" Espósito cumple 31 años de una vida colmada de sorpresas: es actriz y una de las cantantes y artistas más populares de la Argentina en la actualidad. A continuación, un repaso con las curiosidades y datos que seguramente no sabías de una de las mujeres más multifacéticas y carismáticas del ámbito cultural.

Mariana "Lali" Espósito cumple 31 años. Nacida el 10 de octubre de 1991, y criada en en el barrio porteño de Parque Patricios y también en la localidad bonaerense de Banfield, logró alcanzar la fama en el ámbito actoral y musical. Sin embargo, y a lo largo de su vida, reúne varios datos curiosos y no tan conocidos por el público, por lo que El Destape hizo un repaso con algunos puntos resaltantes.

Pese a que comenzó a lograr el reconocimiento del público a raíz de sus papeles en telenovelas como Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas sin fin, Casi Ángeles, Dulce Amor, Solamente Vos y Esperanza Mía, entre otras, Lali consiguió ganarse el cariño del público en los escenarios como cantante solista. La joven salió de su zona de confort y en 2014 inició un camino en la música que, cada año, se expande no sólo en el país sino también en diferentes partes del mundo.

Lanzó álbumes como "A Bailar (2014)", "Soy" (2016), "Brava" (2018) y "Libra" (2020) y, al mismo tiempo, tuvo participaciones en películas como "Permitidos", "Acusada" y "Me casé con un boludo"; series como Sky Rojo (Netflix); y también en programas de TV como La Voz Argentina (Telefe).

Lali Espósito fue una de las grandes figuras y jurados de La Voz Argentina (Telefe).

Cómo se llevan Lali Espósito y Tini Stoessel

En 2017, y consciente de que en las redes sociales se había creado una rivalidad entre los fandoms de ambas artistas, Mirtha Legrand le consultó a Lali Espósito en El Trece sobre su relación con Tini Stoessel. "Es hermosa, Tini. No sé por qué se armó eso... es una número 1, nos ha representado en el mundo", indicó la actriz y artista sobre su colega. Y resaltó: "Ella tiene una carrera solista más allá de Disney, que eso tampoco es fácil de lograr. Es muy talentosa".

Años después de los rumores en los que se afirmaba que se llevaban mal, en mayo de 2022, Lali fue a ver a Tini al Hipódromo de Palermo y hasta publicó un video en Instagram de su colega. Meses después, precisamente en septiembre, Tini fue a ver a Lali a Madrid (España) en el marco del "Disciplina Tour". En dicho marco, subió una historia a su cuenta de Instagram y la llenó de elogios: "Hermosa, Lali".

Lali Espósito y Tini Stoessel, juntas.

El día que Lali Espósito se presentó por error en un casting: la curiosa forma en la que llegó al éxito

Creer o reventar, Lali Espósito alcanzó el éxito por una equivocación insólita. Cuando era niña asistió por error a un casting organizado por la productora Cris Morena. De acuerdo a lo que le comentó a Susana Giménez en una entrevista para Telefe, tenía 15 años cuando su hermana la acompañó a la prueba. "Mi mamá no sabía", recordó. Y relató: "Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris. A la semana me llaman a mi casa, mi mamá se entera. Lo que había pasado es que había dos casting a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error".

Rincón de Luz, la primera telenovela en la que actuó Lali Espósito.

Qué fobia tiene Lali Espósito

En una charla que mantuvo con Vero Lozano en 2018, por Cortá Por Lozano (Telefe), la artista reveló: "No sé si llega a ser una fobia, pero no tengo ganas de verle los pies ni la uña encarnada a la gente". Y agregó: "Mi novio (NdeR: en aquel entonces estaba en pareja con Santiago Mocorrea) tiene unos pies re lindos justo. Por eso no tengo problemas, ja".

Cuánto mide Lali Espósito

Una de las preguntas recurrentes que se hace el público tiene que ver con su altura. Lo cierto es que Lali Espósito mide 1,53 metro y, en muchas oportunidades, suele bromear al respecto. En 2017, y en su visita a Morfi -programa que conducía Gerardo Rozín-, la cantante manifestó: "La tele engaña: yo no soy tan gorda ni tan alta como me están viendo". Y añadió: "El petiso hace eso -reconoce Lali-. Yo entro a un lugar y digo: '¡Hola, soy petisa!', por las dudas...".}

Cuánto mide Lali Espósito, una de las preguntas más recurrentes por los fanáticos y fanáticas.

Cuántos tatuajes tiene Lali Espósito

Lali Espósito tiene cinco tatuajes: un símbolo japonés en la nuca que significa "Arte y expresión"; la palabra "SOY" en el brazo derecho y que tiene como referencia el título de su segundo disco; una cinta de casette en el brazo izquierdo; la palabra "Happiness" al costado de la costilla derecha; y una libélula en la cadera.

El fanatismo de Lali Espósito por los zapatos

En abril de 2019, Lali Espósito fue consultada en Instagram sobre la cantidad de zapatos que posee. Y a través de una historia que publicó, Lali mostró la cantidad de calzado que tiene en su armario. De hecho, se conoció que su padre le construyó un placard para que pueda guardar todas las zapatillas, tacos y zapatos que tiene para tenerlos en un espacio organizado.