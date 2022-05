La triste confesión de Nazarena Vélez: "Estuve a punto de morirme"

La famosa actriz y panelista se sinceró sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

Nazarena Vélez habló sobre uno de los períodos más complicados e hizo una fuerte confesión sobre su pasado. En una reciente entrevista, la panelista de LAM se sinceró sobre la fuerte adicción a las anfetaminas que sufrió hace algunos años atrás y reveló cómo logró superar este período. "La verdad es que no fui muy inteligente", reconoció.

Durante todos los años de su carrera, la panelista de LAM siempre resaltó el gran compromiso que tiene con su trabajo y con la crianza de sus hijos. Sin embargo, hubo algunas situaciones que la llevaron a extremos en los que no pudo controlar sus impulsos y terminó por generar una adicción. En una entrevista que dio con la Revista Caras, Nazarena Vélez contó detalles de este período de su vida.

"Me veo y recuerdo cosas de sacada. Veo a esa de 25 loca, con compasión y digo 'bueno, hice lo que pude'. Era una mina sola, criando a sus hijos, intoxicando su cuerpo, tratando de agradar, de laburar", reveló Vélez sobre aquellas circunstancias del pasado de las cuáles se arrepiente. "La presión de los hijos, del laburo, más mi carácter que soy completamente verborrágica, sanguínea, casi tana, me hizo cometer un montón de errores. Pero me perdono, hice lo que pude y nunca desde el lado de la maldad", continuó sincera.

En este contexto, Vélez habló de su adicción a la anfetaminas que casi le cuesta la vida. "Yo la pasaba horrible, la he pasado mal muchas veces de manera innecesaria. Cuando me estuve por morir, la verdad es que no fui muy inteligente. Me dio un pre infarto por las anfetaminas, quizás hoy las seguiría tomando porque la presión del afuera es tan grande... Yo estuve a punto de morirme y dije '¿en serio soy una mina que lucha y habla de sus hijos y los voy a dejar solos sólo por gustar?'", contó sobre este consumo diario que hacía con el propósito de adelgazar.

Sus hijos, el motor para salir adelante

Pese al gran trabajo personal que hizo para lograr superar su adicción, en esta misma entrevista Vélez contó que su principal motivación fueron sus hijos. "Me iba a morir y los iba a dejar solos y ahí dije 'querete, empezá a aceptar'. Me empecé a mirar con compasión, no me quiero morir, tengo tres hijos que quise traer al mundo", confesó.

Por último, Vélez aprovechó para hacer un análisis sobre la situación y mirarla de lejos. "Me arraigué a la vida, al acá, al ahora, a cuidarme, a quererme, a aceptarme. Pero fue un proceso que realmente vino después de ese golpe. Casi me internan tres meses por las adicciones a las anfetaminas y cuando miré a mi lado y vi a mis tres hijos dije 'que discurso raro el mío', porque siempre dije que hacía todo por mis hijos pero por querer entrar en un jean 28 me estaba cagando en ellos", cerró.