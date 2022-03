La terrible estafa que sufrió Facundo Arana: "Me saca de quicio"

El actor contó detalles de un emprendimiento que terminó de la peor manera y por el cual perdió mucho dinero.

Facundo Arana es una personalidad de la farándula con un perfil muy bajo. No suele hacer pública su intimidad familiar, y mucho menos es de involucrarse en escándalos. Sin embargo, en la última entrevista que brindó a Marcelo Polino, el actor se abrió a contar una estafa que sufrió en primera persona.

Invitado a Polino Auténtico, programa que Polino conduce por Radio Mitre, se sometió a un cuestionario en el que los entrevistados tienen que responder lo más rápido posible diez preguntas personales. Una de ellas se la hizo Mariana Brey, quien le consultó qué cosas lo sacan de quicio. ”Me saca de quicio que me estafen”, contestó.

Intrigada, la periodista indagó en la declaración del actor. “He sido estafado en mi buena ley pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar en un proyecto, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma”, explicó.

Acto seguido, la panelista le repreguntó: “¿Pusiste dinero y lo perdiste?”. “Sí puse plata, pero el dinero es lo de menos, el tema es el tiempo, la energía…”, respondió sincero. Luego, el conductor quiso saber qué tipo de emprendimiento era. “Había puesto un bar, pero fue tan poco importante, ocupa nada en mi vida, lo conté porque hablamos y saltó”, concluyó sin querer dar mayores precisiones.

Facundo Arana sorprendió con un explosivo comentario sobre La 1-5/18

Facundo Arana se metió de lleno en la polémica por las críticas a La 1-5/18 con un explosivo comentario sobre la ficción que se emite a diario por la pantalla de El Trece. "Cabezas de termo", disparó el reconocido actor respecto a la novela producida por Adrián Suar que se ve en el canal del Grupo Clarín.

"Hay que salir a bancar a todos nuestros productores, porque seguro todos podrían haberse ido a trabajar afuera, y sin embargo se quedaron y apostaron". "Se pueden meter a contar una historia de lo que sea, pero acá apostaron a duplicar un barrio como el 31, importan actores, ponen mucha plata", agregó Arana en su encendida defensa a la producción de Adrián Suar. Pero eso no fue todo, porque el actor también opinó de las críticas que recibe la novela.

"Siempre hay una porción de cabezas de termo que se ocultan en las redes sociales a bardear, pero nosotros hacemos la ficción para la gran mayoría que vibra, sufre, se alegra, llora y se ríe con los actores en las ficciones", se despachó con todo Arana, que también contó que suele recibir llamados para volver a la ficción. "Me encantaría hacer un malo terrible en alguna ficción, pero estoy llevando a mis hijos al colegio y hacer una ficción diaria sería poner eso en juego, así que por ahora el balance me da positivo", cerró el reconocido actor.