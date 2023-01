La propuesta íntima que descolocó a Paula Chaves: "Me lo ofrecieron"

Paula Chaves recordó la insólita propuesta íntima que le ofrecieron hace unos años. Qué fue lo que le sucedió a la conductora de Telefe.

Paula Chaves reveló que recibió una insólita propuesta íntima de trabajo y dejó atónitos a todos. En medio de rumores que la acercan como una de las posibles conductoras de la edición 2023 de Masterchef (Telefe)tras haber trabajado en Bake Off Argentina, la presentadora rompió el silencio y brindó todos los detalles con respecto a este tema.

"Una vez me ofrecieron y no dejé ni que me digan el monto que me querían pagar para no tentarme", confesó Paula Chaves, en una nota con Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América TV. Transcurridos unos minutos después de la anécdota, le preguntaron concretamente si va a ser la próxima conductora de Masterchef.

"No. Yo nunca dije que me habían llamado. Me hubiera encantado hacerlo pero siento también que estoy muy ligada a lo que es Bake Off. Fueron tres temporadas", dijo la pareja de Pedro Alfonso. Lo que sí existió fue una reunión entre su representante y Telefe por un proyecto que nunca prosperó.

"Estoy dispuesta a escuchar ofertas, sea en Telefe o en otros canales", sostuvo dejando la puerta abierta a otras posibilidades por fuera del canal donde condujo. Además de ella, los candidatos a estar al frente de Masterchef son Jey Mammón, conductor de La Peña de Morfi; e Iván De Pineda, en Pasapalabra.

La sorpresiva revelación íntima de Paula Chaves con Pedro Alfonso: "Al mes"

Una vez más, Paula Chaves dio que hablar acerca de su vida privada. En esta oportunidad, la conductora, modelo y actriz brindó una entrevista en la que decidió compartir detalles sobre su relación con Pedro Alfonso y curiosamente reveló una intimidad que generó revuelo en la farándula argentina.

Consultada sobre cuál es la fórmula exitosa para que la relación perdure luego de más de 12 años de conocerse y de criar a tres hijos al mismo tiempo, Paula señaló: "Con amor, estando enamorados. La verdad es que nosotros siempre decimos que somos eternos novios, a veces pensamos 'no es verdad lo que nos pasa'".

En diálogo con TN, la conductora que suena para conducir MasterChef en reemplazo de Santiago del Moro advirtió que tiene ciertas diferencias con "Peter": "Como que nosotros nos encantamos y disfrutamos mucho de estar solos y también del caos de estar con los chicos. Tenemos nuestras peleas como cualquier pareja, pero él a mí me encanta y yo sé, que yo le encanto". Y agregó: "Nos divertimos juntos y esa es la base, no quita que el día de mañana algo pase, obviamente no hay una fórmula ni nada que sea garantizado el amor para toda la vida. Ojalá seamos felices hasta viejitos. Nos respetamos mucho y eso es la clave del amor".