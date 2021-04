Darío Barassi siempre muestra su humor en redes sociales. Sin embargo, el conductor se mostró muy preocupado por la salud de Emilia, que tuvo fiebre y reconoció, en un tierno mensaje para su hija y Lucía Gómez Centurión, que dejó todo para estar junto a ella.

“Hoy mi bebé tuvo fiebre, y yo inmediatamente me convierto en su soldado y guardián y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla”, comenzó diciendo el actor en su cuenta de Instagram, junto a una foto en blanco y negro de padre e hija, donde se lo ve con cara de preocupación.

Barassi explicó que la nena ya había recibido atención médica, pero que no podía evitar estar intranquilo por la situación. “Ya la vio su pediatra y estamos bien, pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo”.

El conductor le dedicó unas tiernas palabras a Emilia en la publicación: “Enana mía, amor de mi vida, sos un torbellino de alegría, música, energía y dulzura. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque básicamente sos lo que más vale en el mundo entero”.

Además, le agradeció el apoyo a su mujer, que al igual que él, estaba muy preocupado por Emilia. “Equipazo Luli Gómez Centurión, sos todo mujer, tu versión de madre es algo que me enamora y no deja de sorprenderme. ¡Manda, Sabri y abus son todo! Mañana seguro lleno de storys con mi enana cantando y bailando. Sepan entender”, explicó el actor.

Darío Barassi ya tuvo coronavirus

El 27 de enero, Darío Barassi confirmó que había dado positivo en COVID-19. Aunque en aquel momento no presentó malestares, el 5 de febrero pasado anunció que tenía el alta y contó cómo transitó la enfermedad: “Tuve todos los síntomas del mundo”.

El diagnóstico del conductor de 100 argentinos dicen se conoció dos días después de que fuera cuestionado por asistir al boliche Bruto, una popular discoteca de Mar del Plata que estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de un escándalo por discriminación.

En aquel momento, había dicho: “Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”. Sin embargo, tras anunciar que tiene el alta contó que no la pasó tan bien.