La polémica publicación de Alex Caniggia: "Al pobre no le alcanza ni para la llave"

Alex Caniggia quedó en el centro de la polémica por una controversial publicación en sus redes sociales.

Alex Caniggia volvió a ser tendencia en las últimas horas debido a una polémica declaración en sus redes sociales, donde mostró una nueva lujosa compra que hizo. "Al pobre no le alcanza ni para la llave", escribió el ganador de El hotel de los famosos junto a una fotografía en la que ostentaba su exclusiva compra.

Tras pasar un mes en Europa junto con su pareja Melody Luz en unas románticas y costosas vacaciones, Alex Caniggia regresó al país y volvió a ser tendencia. Hace unos días, el mediático contó en su visita a PH: Podemos Hablar que ya había gastado los 10 millones de pesos que ganó en El hotel de los famosos durante su periplo europeo, ya que viajó "como un rey" después de estar tres meses y medio encerrado en el reality de El Trece.

Pero en las últimas horas, Alex dio la nota otra vez con una polémica publicación en sus redes sociales, donde mostró una lujosa adquisición. "Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave", comenzó el influencer con su soberbia habitual en su perfil de Instagram, junto con algunas fotografías en el interior de su nuevo BMW.

Sin embargo, lo más controversial de su posteo fue cómo lo concluyó: "Al pobre no le alcanza ni para la llave". Esta frase provocó picantes reacciones de otros usuarios, que le reprocharon su arrogancia. "¡Vos lo tenés gracias a papi! Porque no servís ni para barrer la vereda", le escribió un seguidor, a la vez que otros también insistieron en que nació "en cuna de oro" y se preguntaban por qué bardeaba a la gente pobre.

Alex Caniggia sobre su difícil relación con su padre

"Mi hermana se cruza con mi viejo y ni pelota, y eso si sos padre no se hace. Está todo mal, no hablo con él hace tres años y no está en mis planes reencontrarme para nada", expresó el protagonista de reality Caniggia Libre y contó que, cuando sus padres se separaron, él tomó partido por su mamá y eso enojó a su padre.

Los demás invitados de PH, Podemos Hablar intentaron aconsejar a Caniggia para que mejore su relación con el futbolista, pero éste se mostró reticente: "Si se da, se da. No me importa nada". Kusnetzoff le respondió al joven con un duro golpe de realidad: "Estás así porque en el fondo te duele”, aunque Caniggia decidió seguir firme en su postura. “Aguante el rencor”, remató Alex.