La nueva ex de Moritán lo destrozó en un programa en vivo: "Muy"

Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán se separaron tras 7 meses juntos.

Después de semanas de rumores, Priscila Crivocapich decidió romper el silencio y contar qué ocurrió realmente en su breve relación con Roberto García Moritán. Fueron siete meses de noviazgo que, según reveló la periodista, venían atravesando una crisis sostenida desde hacía tiempo. La primera versión aseguraba que la ruptura se debía a un supuesto deseo de ella de ser madre y a la negativa del empresario, quien ya tiene tres hijos. Pero esa explicación, difundida desde el entorno de Moritán, detonó su enojo.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, Crivocapich le confirmó por chat que la relación terminó hace unas semanas y que se siente profundamente decepcionada por cómo él manejó el tema. “Hace 2 meses que las cosas ya no estaban bien. Él era muy encantador y de repente pasó de 0 a 100. Muy cambiante su estado de ánimo, tratos que a ella no le han gustado, formas, tipo muy egoísta”, relató la panelista sobre lo que Priscila le confió en la conversación.

La periodista también aclaró que nunca puso la maternidad como condición ni como conflicto. “Horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar”, fue la frase que Varela mencionó para resumir el malestar de Crivocapich al ver instalada una historia que —asegura— no tiene nada que ver con lo que pasó. Desde su perspectiva, el quiebre se debió al carácter fuerte del exdiputado y a discusiones cada vez más frecuentes. “Le gustaba mandar y ella no se dejaba”, explicó la panelista.

Qué dijo Priscila sobre su separación de Roberto

La gota que rebalsó el vaso llegó cuando, tras acordar mantener un perfil bajo sobre la separación, Crivocapich vio cómo empezaban a circular versiones atribuyéndole un deseo de maternidad que jamás expresó como proyecto en común. Para ella, fue una señal de alarma sobre la forma en la que él estaba manejando la exposición. “Me dijo que estaba enamorada y bien, pero que él como que es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa”, agregó Varela.