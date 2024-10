Roberto García Moritán se sacó en plena calle y se animó a decir lo que nadie esperaba: "Una mina"

Roberto García Moritán habló sobre su supuesta nueva novia.

Roberto García Moritán es un empresario y exmandatario de la Ciudad de Buenos Aires que cobró relevancia pública en las últimas semanas por su separación de Pampita. De ese modo, el político reaccionó de una manera inesperada ante un notero en la calle.

El periodista que abordó en la vía pública a García Moritán le consultó por los rumores de un amorío suyo con una mujer desconocida, porque se habrían visto imágenes de una señora entrando y saliendo del edificio. En ese contexto, García Moritán respondió lo que pocos esperaban y mostró su temperamento.

"Mostrame", soltó García Moritán ante la revelación del notero de LAM en alusión a las imágenes de una mujer en la puerta de su edificio. Cuando el periodista le mostró, García Moritán respondió: "Es una chica caminando en la calle. Mira, yo te voy a decir una cosa: yo creo en el amor y ojalá algún día pueda ser parte de mi vida. Te agradezco. No paran de amenazar que tienen fotos y vídeos y cosas, y me mostrás una mina caminando en la calle. ¡Dale! ¡Ya es hora de ser un poco más serios, por favor!".

Yanina Latorre contó cómo vive García Moritán el nuevo noviazgo de Pampita

“Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”, comentó Yanina Latorre, sobre García Moritán. Y cerró: “Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree y siente que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imagínate, eras el marido y estaba todo bien. Te separaste y, por ahí, aspiras a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho".

La palabra de Benjamín Vicuña sobre la separación de Pampita

"Es la mamá de mis hijos y yo, por supuesto, no puedo ni quiero ni debo hablar de su vida privada. Así que eso. Yo siempre bajo el vidrio y respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, pero pónganse en mi lugar”, expresó Benjamín Vicuña, en diálogo con El Trece.

Qué dijo Roberto García Moritán sobre su separación de Pampita

Por su parte, Moritán había publicado: "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto".