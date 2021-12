Un famoso conductor de LN+ fue descubierto a los besos con una modelo

A poco tiempo de separarse en medio de acusaciones de infidelidad, el periodista estaría en pareja con una importante modelo.

Hace tan solo dos meses atrás protagonizó un periodista de LN+ fue parte de un escándalo que lo convirtió en uno de los personajes más destacados de la grilla. Sin embargo, pese a esta tensa situación, hoy vuelve a protagonizar una nueva polémica al conocerse un nuevo romance.

Se trata de El Rifle Varela, el famoso conductor que lleva adelante Más Mañana, el noticiero que da inicio a la jornada matutina de La Nación+. Hace tan solo dos meses atrás, el periodista se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que su entonces pareja lo acusara de haberle sido infiel. En medio de las suposiciones y el enojo, los vecinos aseguraron que hubo una fuerte pelea y, desde entonces, la separación se concretó.

Justo cuando las aguas del reciente escándalo empezaban a disiparse, El Rifle Varela volvió a ser noticia, ya que fue capturado infraganti con una reconocida modelo. Según informaron en la última emisión de El Show de los Escandalones, el conductor fue visto "a los besos" con Priscila Crivocapich. Al parecer, la pareja fue descubierta específicamente en la puerta de una clínica y no pudieron evitar que la información se conociera con gran velocidad.

Cabe recordar que, pese a llevar unos meses distanciado de la mamá de su hija Capri, al momento del escándalo una fuente cercana a la pareja aseguró que no se trataba de una separación definitiva sino de "un tiempo". "Venían en una crisis y ella lo encontró con unos mensajes raros y decidió terminar todo. Eso no está muy claro. El mensaje no era comprometedor. Pero ella creyó que sí. Y con lo mal que venían decidieron tomarse un tiempo", aseguró la fuente en ese momento.

Por el momento, El Rifle Varela continuó con su vida con completa normalidad: sigue en la pantalla de La Nación+ de forma habitual y no fue consultado en ningún momento por el escándalo. Por supuesto que tampoco decidió hablar al respecto por su cuenta.

Quién es Priscila Crivocapich, el nuevo amor de El Rifle

La nueva pareja del famoso conductor tiene un amplio historial dentro de la farándula nacional. A sus 38 años, Priscila Crivocapich trabaja como modelo, pero también fue parte de varios programas televisivos a lo largo de su carrera profesional.

Aunque la artista explotó su lado televisivo al formar parte del panel de ciclos como Confrontados y desempeñó roles de notera en ESPN Redes y Central Fox, el mayor crecimiento lo tuvo dentro del modelaje, ya que pudo recorrer el mundo al formar parte de las pasarelas más conocidas de Milán, Roma y Nueva York, entre otras.