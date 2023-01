La muerte que golpea a Rodolfo Barili: "Gracias por tanto"

Rodolfo Barili se mostró muy dolido en sus redes sociales ante la muerte de una figura muy importante en su vida.

Rodolfo Barili sorprendió a todos al mostrarse verdaderamente conmovido por la muerte de una figura que lo marcó en su vida y decidió despedirlo con un sentido posteo en sus historias de Instagram. "Gracias por tanto", escribió el conductor de Telefe Noticias en sus redes sociales.

El final del 2022 fue de mucha alegría para Rodolfo Barili, que después de dos años comprometido, festejó su casamiento con Lara Piro, tanto por civil como en la fiesta. Además también de las celebraciones por su propio cumpleaños, el de su hijo Dante y el de Ladislao, hijo de su esposa. Pero en los primeros días de enero, el reconocido conductor sufrió una pérdida y se volcó a sus redes sociales para expresar su dolor.

"No tocaba la viola. La hacía literalmente hablar", publicó Barili en sus historias de Instagram junto a una imagen de Jeff Beck, el mítico guitarrista inglés de 78 años que murió el miércoles 11 de enero tras "contraer repentinamente una meningitis bacteriana", según informó la propia familia del músico. Para cerrar su publicación, el conductor de Telefe Noticias agregó: "Gracias por tanto Jeff Beck".

En la misma nota en la que la familia de Jeff Beck informó de su muerte, pidieron privacidad para poder procesar esta "tremenda pérdida". Así como Rodolfo Barili, fueron varias las figuras del rock mundial que lamentaron la muerte del histórico guitarrista que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992, entre los que se destacaron los mensajes de Tony Iommi de Black Sabbath y Gene Simmons de Kiss.

La publicación de Rodolfo Barili

El exlíder de Sex Pistols John Lydon presenta su candidatura para competir en Eurovisión

El exlíder de Sex Pistols, John Lydon, competirá para representar a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 con su banda Public Image Ltd (PiL), dijo el lunes el cantante de canciones como "Anarchy in the UK". Lydon, más conocido como Johnny Rotten cuando lideró el movimiento punk rock de finales de la década de 1970, ha presentado una nueva canción de PiL, "Hawaii", que describió como una carta de amor a su esposa desde hace casi 50 años, Nora, que vive con alzhéimer.

PiL es uno de los seis artistas preseleccionados para representar a Irlanda, país natal de los padres de Lydon, en el concurso que se celebrará en mayo. Reino Unido, país natal de Lydon, acogerá el certamen anual en representación de Ucrania, ganadora en 2022, debido al conflicto bélico que se vive en ese país con Rusia.