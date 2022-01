La muerte que entristece a Cinthia Fernández: "Bye amigo"

La mediática Cinthia Fernández documentó un velorio de un querido amigo en sus stories de Instagram y se mostró acongojada por la situación.

Una muerte repentina sacudió la vida de Cinthia Fernández, quien decidió compartir su tristeza con sus seguidores de Instagram y documentó el improvisado velorio en una serie de stories. "Bye amigo", escribió la mediática en una fotografía en la que se puede ver el cuerpo inerte de su fallecido amigo.

La mediática Cinthia Fernández dejó partir a su pececito amigo, su mascota y la de su hija, luego de que muriese. Compartiendo su dolor, la panelista mostró una foto del pez muerto, flotando en la pecera. "No, bueno chicos, no tengo más...se lo comieron, no pudo nadar y palmó. Me hace mal", anunció, en referencia a su mascota muerta.

Cinthia Fernández documentó la muerte de su mascota, a la que tiró por el inodoro.

En otra fotografía, Fernández mostró a su hija llevando al animalito muerto en una cuchara para tirarlo al inodoro. En la fotografía del velorio improvisado, la expanelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) expresó: "Bye amigo"..

Ángel de Brito confirmó qué "Angelitas" lo acompañarán por Telefe

Ángel de Brito confirmó quiénes serán las "Angelitas" que se llevará para Telefe para el debut de su programa de televisión en este 2022. El histórico conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece, anunció cuáles serán las dos panelistas que lo acompañarán ahora en su nuevo proyecto, aunque en otro canal.

A través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki), el periodista de 45 años despejó las dudas de algunos de sus casi tres millones de seguidores acerca de su futuro profesional, mediante la ya habitual sección denominada por él mismo como #ÁngelResponde. De hecho, fue contundente ante la consulta de un usuario o usuaria: "¿Vuelve LAM? ¿Vas a hacer algo con Cinthia (Fernández)? Por favor!!!".

Fiel a su estilo breve y categórico, el exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) reaccionó con un "no y no". Casi al mismo tiempo, fue lapidario con relación a quiénes serán las panelistas de Los Ángeles de la Mañana con las que trabajará en esta temporada en la señal de las tres pelotitas. "¿Te llevás a alguna de las ´Angelitas´ para tu nuevo proyecto? Saludos de Thiana", fue otra de las preguntas más picantes. Entonces, el comunicador arrobó a ellas y aseguró: "@yanilatorre (Yanina Latorre) y @antaboada (Andrea Taboada)".