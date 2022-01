Detuvieron a un hombre que extorsionaba a Ángel De Brito desde 2019: "Tenés dos minutos para cumplir"

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 34 años que hace más de dos años acosaba virtualmente al periodista.

Desde 2019, Ángel de Brito era víctima de amenazas y extorsiones desde diferentes celulares y en las redes sociales. Sin embargo, este jueves se conoció que detuvieron al principal sospechoso de todos esos delitos: un hombre de 34 años, que fue apresado en la localidad bonaerense de 9 de Julio. En dicho operativo, las autoridades secuestraron una pistola calibre 22.

“Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”. Estos son algunos de los menajes que De Brito recibió en 2019 y que le llegaban de distintos celulares y cuentas en redes sociales.

Los mensajes extorsivos que recibía Ángel de Brito.

A raíz de esto, y de la denuncia que realizó su equipo de abogados integrado por Fernando Burlando y Martín Leguizamón, se inició una causa en la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Además del arma, le encontraron tres teléfonos celulares, un módem, dos consolas de juegos y una tablet.

De la investigación realizada por la Justicia, que incluyó la participación de la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, se llegó al domicilio en la localidad de 9 de Abril. Para ello, se rastrearon distintas direcciones IP hasta finalmente llegar al supuesto responsable. La noticia la dio a conocer Martín Candalaft, periodista de Infobae, en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Ángel de Brito se pronunció al respecto y opinó: “Denuncié judicialmente a todos los que amenazan por redes sociales o por teléfono. Fue un gran trabajo silencioso de Martín Legizamón. Se iniciarán causas contra todos”, dijo el periodista a Clarín.

Ángel de Brito, cada vez más cerca de firmar con Telefe

Unas semanas atrás, Ángel de Brito aseguró que su famoso ciclo, Los Ángeles de la Mañana, llegaría a su fin luego de seis exitosas temporadas. Entre los motivos que destacó el periodista, estaban sus intensas ganas de descansar y de cerrar un ciclo, sin embargo, desde aquel entonces, empezaron las especulaciones sobre el destino del conductor dentro de la televisión.

"Ángel tiene que agotar la instancia Telefe primero. Acá lo siguen confirmando, está avanzadísimo", explicó Marina Calabró en su columna diaria de espectáculos para el ciclo Lanata sin Filtro, emitido por Radio Mitre. Por otro lado, la periodista aseguró que Mariano Chihade, el dueño de Mandarina, la productora con la que trabaja Ángel y con la que aún tiene contrato, había lanzado un mensaje bastante particular en el newsletter que llega a la prensa con novedades sobre sus programas.