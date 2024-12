La muerte golpeó la puerta de Dani La Chepi y se supo lo peor: "Buen viaje"

Dani La Chepi y una muerte desgarradora: "Dios lo necesita al lado".

La humorista Dani La Chepi abrió su corazón un día antes de la Nochebuena con un anuncio desgarrador que conmovió a sus seguidores de las redes sociales. La exparticipante de MasterChef Celebrity mostró su dolor ante la muerte de un ser querido que falleció de forma abrupta y escribió un duro descargo.

A través de su cuenta de Instagram, Dani La Chepi lamentó la muerte de su gato Toyo, de forma inesperada y por la acción de una persona aún no identificada, se pronunció con un triste comunicado: "Aprendí a tomarme el tiempo necesario para poder decir las cosas, para procesarlas y poder, como ahora, estar escribiendo esto. El sábado 23 de noviembre fue el día más triste de este 2024. Para Isa, para mí y para mis amigos que tanto aman a Toyo. Existen millones de personas llenas de amor, pero también miles que NO. A nuestro amado Toyo le tocó cruzarse con una de esos miles".

"Pedí todas las filmaciones de las cámaras de mis vecinos, quienes estuvieron con Toyito hasta su último respiro (porque yo estaba en Calle Corrientes dando mi ante último show y fueron quienes llamaron para avisarme). Me comuniqué con la policía, les mostré el video, hice todo para encontrar a la basura que pasó por la puerta de mi casa. Pero todo fue al pedo. Lloré, grité hasta quedarme sin voz. Solo los que tienen peludos saben lo que se siente perder a tu compañero de vida", detalló La Chepi contando los detalles de la muerte.

Por último, la humorista contó como fue el doloroso momento en que le tuvo que decir a su hija que el gato de la familia murió: "Y me tocó el difícil momento de contarle a Isa que su hermanito ya no estaba más. No sabía cómo, cuáles eran las palabras correctas para una nena de 10 años que creció junto a él, “La verdad Dani, sin necesidad de detalles, pero la verdad. Isa lloró, lloró y lloró, hasta que en un momento me miró y me dijo con los ojitos llenos de lágrimas: 'Ma, Dios lo necesitaba al lado de él, porque Toyo es un ángel, el siempre va a ser mi familia y siempre va a estar con nosotras'. Y así será. Te amamos Toyo, gracias por habernos elegido hace 11 años. Seguramente estarás a upa de papá Alberto disfrutando de sus caricias. Buen viaje mi vida".

Dani La Chepi se desató en vivo y reveló lo menos pensado sobre Adrián Suar: "Estuvo lindo"

Dani La Chepi es una humorista que comenzó su carrera con contenido de redes y con participaciones secundarias en telenovelas pero su fama masiva se dio tras su participación en Masterchef Celebity Argentina. A pesar de que muchos argentinos conocieron a la artista en ese rol de entretenedora, la influencer siempre dejó en claro que lo artístico es lo suyo y en un reportaje habló cuánto la interpeló una creación de Polka. Además, aprovechó para lanzar dulces comentarios sobre Adrián Suar.

La comediante acudió como invitada al ciclo de Fernando Dente en América TV, Noche al Dente, después de un tiempo alejada de los medios por sus problemas de salud mental. La Chepi se mostró relajada en su aparición televisiva y recordó: "Uno de los mejores unitarios que vi en mi vida. La flasheaba cuando lo veía. Me veía todos los capítulos y decía ‘¡qué ganas de ser esa mujer!’".

"Pero yo quería que me llamara y decía ‘cómo hago para que este señor me llame’. Entre paréntesis (sic). ¡Qué bueno que está! Se me despertó la india de golpe, pero siempre estuvo lindo”, continuó su descargo la artista a modo de humorada. Al mismo tiempo, reveló que Suar la contactó y relató cómo vivió ese momento: "De hecho, me llamó Hice un bolo en El Host, con Mauricio Dayub. Miren cómo me agarró del hombro. Ahí había algo. Pero no lo quiso confesar", en alusión a una escena de la mencionada serie.