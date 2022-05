La inesperada y jugada foto que Justina Bustos subió con Lali Espósito y luego borró

Justina Bustos compartió en sus redes sociales una jugada foto con Lali Espósito que luego borró.

Justina Bustos sorprendió a todos sus seguidores al compartir una inesperada, y jugada, fotografía con Lali Espósito que luego borró. Las actrices son amigas desde hace tiempo y se juntaron en la noche del viernes con más gente para ponerse al día después de que la jurado de La Voz Argentina pasara los últimos meses trabajando en España.

Lali Espósito regresó al país después de grabar la tercera temporada de Sky Rojo y antes de seguir con su apretada agenda laboral, que incluye el comienzo de las grabaciones de la nueva edición de La Voz Argentina entre otros, se juntó con amigas para ponerse al día después de tantos meses en España. Entre las que participaron de esta reunión estuvo otra actriz muy reconocida en el último tiempo tanto en Argentina como en el país ibérico: Justina Bustos.

Fue justamente Bustos quien sorprendió en las redes sociales al compartir una inesperada imagen con Lali Espósito que luego borró (¿por pedido de Lali?). En sus historias de Instagram, Justina subió una imagen de la noche de amigas en la que está besando muy cariñosamente a su colega en el rostro, mientras la jurado de La Voz Argentina hace un divertido gesto de placer con su boca. Pero lo más curioso fue que la propia Justina Bustos borró la fotografía a las pocas horas.

La foto que Justina Bustos compartió y luego borró.

Lali habló de su relación con Messi

Tras arribar al aeropuerto de Ezeiza, Lali fue interceptada por un movilero de LAM (América TV) que le preguntó sobre su vínculo actual con Messi, luego de que ella contase durante una entrevista en Europa un exabrupto que la cruzó con el futbolista, y por el cual este la habría dejado de seguir en Instagram. En la anécdota en cuestión, la artista había comentado que tenía a Lionel en su lista de mejores amigos de la red de fotografías.

"Yo tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo. Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando. Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”, había indicado la actriz de Acusada y Sky Rojo en ese momento, desatando un vendaval de noticias en los portales de farándula luego de que sus seguidores percatasen que el astro del fútbol la había eliminado de sus amigos.

En diálogo con LAM (América TV) y a la salida del aeropuerto, Lali reflotó el tema y puso fin a todos los rumores con un clarísimo: “No pasó nada, Nunca me dejó de seguir. Para mi, la reina ahí es Antonella. Yo la sigo a ella para que no digan boludeces”.