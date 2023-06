La impactante predicción que afecta los planes de Nicole Neumman: "Pronto"

Pitty, la numeróloga, hizo una sorprendente revelación sobre el futuro de la modelo. Nicole fue noticia en la última semana por su inesperada renuncia a Los 8 Escalones.

Nicole Neumann tuvo que lidiar con una serie de imprevistos en los últimos días. Luego del reclamo de una comunidad mapuche que puso en riesgo la celebración de su casamiento con Manu Urcera, ahora la modelo podría tener que hacerle frente a una emocionante, pero movilizante novedad.

Tras su conflicto con su hija mayor Indiana Cubero, el escándalo en el que quedó envuelta cuando su novio golpeó a un hombre durante una carrera del TC, la modelo se fue de vacaciones unos días para retomar su rol como jurado en Los 8 Escalones. Sin embargo, la semana pasada salió a la luz que la modelo abandonó el exitoso ciclo de Guido Kaczka.

Pero el destino parece ensañado contra la paz de la topmodel, pues en las últimas horas comenzó a circular un impactante rumor: estaría embarazada. Al menos así lo indicó "Pity La Numeróloga" en una de sus nuevas predicciones.

La pitonisa participó del programa de C5N Buena Tarde y reveló detalles del presente y el futuros de varios famosos, y entre los involucrados estuvieron Nicole y el piloto de autos. “El casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera va a traer mucho revuelo y transformación”, afirmó.

A continuación, se sorprendió con una revelación: “Va a venir un bebé. Sería el cuarto para Nicole, además puede ser muy pronto. Se va a convertir en mamá y va a ser algo muy bueno porque es como una gratificación. Otra oportunidad”.

Por último, agregó: “Soy amiga de Nicole, tengo buena onda. La conozco muchísimo. Está re bueno que tenga la segunda etapa en su vida”. La modelo ya es madre de tres niñas, frutos de su relación con Fabián Cubero: Indiana, Allegra y Sienna.

¿Por qué Nicole Neumann deja el programa de Guido Kaczka?

La salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones generó gran revuelo. "Ella está muy contenta con el programa, muy contenta con el lugar que le da Guido, el programa es un éxito. Además, es un programa donde tampoco se meten en lo personal, no hay polémica", explicaron en Intrusos. Pero una disputa judicial con el exjugador de Vélez le hizo tomar la drástica decisión de renunciar.

"A raíz de esta nueva instancia judicial, Nicole tomó la decisión de dar un paso al costado para evitar enfrentar a las cámaras”, aseguró Maite Peñoñori en Intrusos. Pero eso no es todo. La panelista del programa conducido por Florencia de la V indicó que Cubero cambió de abogado, ya no lo representa Cesar Carozza, y su nueva letrada sería una mujer “de muy bajo perfil”.

“Nadie quiere hablar”, agregó Karina Iavícoli y dio los motivos que habían llevado a Nicole a bajarse del éxito de El Trece. “Lo que me dicen es que desde el juzgado le tienen totalmente prohibido a las partes que hablen. Si alguna de las dos partes habla, van a tener penas bastante importantes desde lo económico, y que también van a influir en la causa”, relató. Mientras que Peñoñori añadió que la decisión fue del Juzgado de Familia y el motivo es que hay menores de por medio.

“Lo que dicen desde su círculo íntimo es que Nicole está cansada. Harta de esta situación. No ve la hora de que esto se termine, no puede creer que después de tantos años no se llegue a un final”, indicó Florencia de la V, y agregó que Neumann siente que constantemente surge un nuevo problema.